Лише чотири дні на тиждень: де в Європі можна менше працювати

Останніми роками ідея чотириденного робочого тижня активно обговорюється в багатьох країнах. Цей формат роботи пропонує чимало переваг як для співробітників, так і для компаній.

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У зв'язку з цим деякі країни вже ухвалили закони про впровадження такої моделі, а інші проводять пілотні проєкти, щоб всебічно оцінити її ефективність. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Бельгія

Ця європейська країна стала першою, хто у 2022 році законодавчо затвердив чотириденний робочий тиждень. Водночас співробітники, як і раніше, мають відпрацьовувати 40 годин на тиждень, однак тепер мають можливість розподілити їх лише на чотири робочі дні.

Німеччина

У межах ініціативи 41 компанія взяла участь у шестимісячній пілотній програмі з переходу на чотириденний робочий тиждень, яка тривала з 2023 по 2024 рік. Отримані результати виявилися обнадійливими, і в результаті багато організацій вирішили продовжити використання цієї моделі.

Польща

З 30 червня 2025 року в країні стартує пілотний проєкт зі скорочення робочого часу при збереженні рівня заробітної плати.

Ісландія

У період з 2015 по 2019 рік у країні проводилися численні експерименти зі скорочення тривалості робочого тижня. До 2022 року понад 51% співробітників уже працювали за чотириденним графіком.

Данія

Незважаючи на те, що офіційно в країні не встановлено чотириденний робочий тиждень, середня тривалість робочого тижня тут становить лише 37 годин.

Франція

З 1995 року у Франції запроваджено 35-годинний робочий тиждень, який істотно коротший за звичний 40-годинний. Незважаючи на відсутність офіційного закріплення чотириденного робочого тижня в законодавстві, близько 10 000 співробітників уже працюють за таким графіком.

Португалія

Ця країна стала однією з останніх, хто розпочав експерименти з чотириденним робочим тижнем.

Іспанія

У 2023 році у Валенсії стартував пілотний проєкт, який охопив 360 000 працівників. Уряд оголосив про запуск трирічної програми випробувань, мета якої — стимулювати компанії до активного впровадження цієї практики.

Нідерланди

Ця країна має найкоротший середній робочий тиждень у світі — 29 годин. Згідно з чинним трудовим законодавством, громадяни мають право працювати на умовах неповного робочого часу, якщо роботодавці не проти.

Великобританія

У 2022 році в Британії відбувся найбільший у світі експеримент із впровадження чотириденного робочого тижня, у якому взяли участь понад 60 компаній і майже 3 000 працівників. Успіх спонукав багато компаній-учасниць запровадити таку модель роботи на постійній основі.

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