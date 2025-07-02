Достигли 65 и есть стаж: пенсионерам в Украине обещают значительно повысить выплаты

Пенсионерам, достигшим 65 лет, государство гарантирует выплату в размере не менее 40% от минимальной заработной платы.

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Однако для получения этой гарантии необходимо соответствовать ряду условий. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

Чтобы получить право на такую выплату, необходимо отвечать ряду требований:

возраст 65 лет и старше;

получение пенсии по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца, по выслуге лет;

иметь не менее 35 лет страхового стажа для мужчин и 30 лет для женщин;

иметь пенсию по возрасту с учетом доплаты до прожиточного минимума, сумма которой не превышает 40% минимальной заработной платы.

Для работающих пенсионеров перерасчёт пенсии с учётом новой минимальной зарплаты проводится только после увольнения или прекращения предпринимательской деятельности. В профильном ведомстве также уточнили, что пенсионерам, которым исполнилось 65 лет в 2024 году, дважды повышали выплаты.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.