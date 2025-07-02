Досягли 65 і є стаж: пенсіонерам в Україні обіцяють значно підвищити виплати

Пенсіонерам, які досягли 65 років, держава гарантує виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної заробітної плати.

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Однак для отримання цієї гарантії необхідно відповідати низці умов. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

Щоб отримати право на таку виплату, необхідно відповідати низці вимог:

вік 65 років і старше;

отримання пенсії за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугою років;

мати не менше 35 років страхового стажу для чоловіків і 30 років для жінок;

мати пенсію за віком з урахуванням доплати до прожиткового мінімуму, сума якої не перевищує 40% мінімальної заробітної плати.

Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсії з урахуванням нової мінімальної зарплати проводиться тільки після звільнення або припинення підприємницької діяльності. У профільному відомстві також уточнили, що пенсіонерам, яким виповнилося 65 років 2024 року, двічі підвищували виплати.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.

Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.