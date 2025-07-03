Средняя зарплата в Украине вырастет до 40 тысяч гривен: Кабмин спрогнозировал сроки (инфографика)

На днях Минфин предоставил Верховной Раде Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, которая содержит экономические прогнозы для Украины. Ожидается, что цены в магазинах будут расти не так сильно, зато средняя зарплата будет увеличиваться на примерно 5 тысяч гривен ежегодно.

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Бюджетную декларацию, одобренную Кабмином, обнародовали со всеми приложениями на правительственном портале. В ней определено, что показатели средней зарплаты за месяц работы будут такими:

30 240 гривен — в следующем году;

35 268 гривен — в 2027 году;

39 758 гривен — в 2028-м.

Прогноз по размеру средней зарплаты в Украине Фото: Скриншот

Если учитывать прогнозируемый курс гривны к доллару, в валюте эта средняя зарплата составит:

примерно 677 долларов — в 2026 году;

чуть более 780 долларов — в 2027-м;

почти 872 долларов — в 2028 году.

Прогнозируемый курс доллара в Украине прогнозируемый курс доллара в Украине

Размер прожиточного минимума будет расти не так масштабно:

2026 год — для нетрудоспособных лиц 2 564 гривны и для трудоспособных лиц 3 288 гривен;

2027 год — для нетрудоспособных лиц 2 715 гривен, и для трудоспособных лиц 3 482 гривны;

2028 год — для нетрудоспособных лиц 2 859 гривен, и для трудоспособных лиц 3 667 гривен.

В то же время в Украине прогнозируют ослабление инфляционного давления. Ожидается, что в следующем году потребительская инфляция составит 8,6%, в 2027 году цены вырастут на 5,9%, а в 2028 году — уже на 5,3%.

Прогноз по изменению цен в Украине

"Замедление темпов роста цен будет происходить в условиях восстановления экономической активности и насыщения рынка товарами отечественного производства, создания эффективной конкурентоспособной среды в результате ускорения интеграции в общий рынок ЕС, повышения действенности и прозрачности государственной помощи субъектам хозяйствования, улучшения условий для развития малого и среднего бизнеса, перехода к инновационной модели экономического развития", — говорится в декларации.

Напомним, 1 июля народный депутат Ярослав Железняк предупредил о новых налогах, введение которых Минфин планирует в Украине.

Также Железняк рассказал, что Минфин обещает в течение ближайших трех лет отменить или значительно ослабить банковскую тайну.