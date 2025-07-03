Середня зарплата в Україні зросте до 40 тисяч гривень: Кабмін спрогнозував терміни (інфографіка)

Днями Мінфін надав Верховній Раді Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, яка містить економічні прогнози для України. Очікується, що ціни у магазинах зростатимуть не так сильно, натомість середня зарплатня буде збільшуватись на приблизно 5 тисяч гривень щороку.

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Бюджетну декларацію, схвалену Кабміном, оприлюднили з усіма додатками на урядовому порталі. У ній визначено, що показники середньої зарплати за місяць роботи будуть такі:

30 240 гривень — наступного року;

35 268 гривень — у 2027 році;

39 758 гривень — у 2028-му.

Прогноз щодо розміру середньої зарплати в Україні Фото: Скриншот

Якщо враховувати прогнозований курс гривні до долара, у валюті ця середня зарплатня становитиме:

приблизно 677 доларів — у 2026 році;

трохи більш ніж 780 доларів — у 2027-му;

майже 872 доларів — у 2028 році.

Прогнозований курс долара в Україні

Розмір прожиткового мінімуму зростатиме не так масштабно:

2026 рік — для непрацездатних осіб 2 564 гривні й для працездатних осіб 3 288 гривень;

2027 рік — для непрацездатних осіб 2 715 гривень, й для працездатних осіб 3 482 гривні;

2028 рік — для непрацездатних осіб 2 859 гривень, й для працездатних осіб 3 667 гривень.

Водночас в Україні прогнозують послаблення інфляційного тиску. Очікується, що наступного року споживча інфляція становитиме 8,6%, у 2027 році ціни зростуть на 5,9%, а у 2028 році — вже на 5,3%.

Прогноз щодо зміни цін в Україні

"Уповільнення темпів зростання цін відбуватиметься в умовах відновлення економічної активності та насичення ринку товарами вітчизняного виробництва, створення ефективного конкурентоспроможного середовища внаслідок прискорення інтеграції у спільний ринок ЄС, підвищення дієвості та прозорості державної допомоги суб’єктам господарювання, покращення умов для розвитку малого та середнього бізнесу, переходу до інноваційної моделі економічного розвитку", — зазначено в декларації.

Нагадаємо, 1 липня народний депутат Ярослав Железняк попередив про нові податки, запровадження яких Мінфін планує в Україні.

Також Железняк розповів, що Мінфін обіцяє протягом найближчих трьох років скасувати або значно послабити банківську таємницю.