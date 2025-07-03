Украинцам назвали тариф на газ с 1 июля: сколько придется платить

В июле для украинских потребителей газ продолжат поставлять по прежним годовалым тарифам. Так, абоненты "Нафтогаза" будут оплачивать газ по цене 7,96 грн за кубометр.

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В настоящее время на рынке газа для населения работают 9 поставщиков. Пятеро из них предлагают как годовую фиксированную цену, так и месячную переменную. Остальные четыре поставщика предоставляют только годовые тарифы. Об этом сообщает издание "ГазПравда".

В целом, по данным аналитиков, цена за кубометр газа для населения по годовым тарифам, которые действуют до 30 апреля 2026 года и остаются неизменными в течение года, в июле варьируется в зависимости от компании-поставщика от 7,79 до 9,99 грн.

Месячные тарифы колеблются в диапазоне от 8,46 до 30,55 грн за кубометр:

"Энерджи трейд груп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр (действует с 1 мая по 31 августа);

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 30,55 грн);

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 24,99 грн за кубометр).

Ранее мы писали, что неизменными останутся и тарифы на электроэнергию: стоимость одного киловатт-часа электроэнергии составит те же самые 4,32 грн.

Что касается компании "Нафтогаз Украины", то недавно там отчитались о знаковой победе во французском суде. В частности, решение суда позволило "Нафтогазу" начать процедуру взыскания на территории Франции более 120 млн евро с России за убытки, причиненные украинской компании из-за незаконной экспроприации ее активов в оккупированном Крыму.