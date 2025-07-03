Українцям назвали тариф на газ із 1 липня: скільки доведеться платити

У липні для українських споживачів газ продовжать постачати за колишніми однорічними тарифами. Так, абоненти "Нафтогазу" оплачуватимуть газ за ціною 7,96 грн за кубометр.

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Нині на ринку газу для населення працюють 9 постачальників. П'ятеро з них пропонують як річну фіксовану ціну, так і місячну змінну. Решта чотири постачальники надають тільки річні тарифи. Про це повідомляє видання"ГазПравда".

Загалом, за даними аналітиків, ціна за кубометр газу для населення за річними тарифами, які діють до 30 квітня 2026 року та залишаються незмінними протягом року, у липні варіюється залежно від компанії-постачальника від 7,79 до 9,99 грн.

Місячні тарифи коливаються в діапазоні від 8,46 до 30,55 грн за кубометр:

"Енерджі трейд груп" — 7,799 грн за кубометр (місячна пропозиція — 9,977 грн за кубометр);

ГК "Нафтогаз України" — 7,96 грн за кубометр;

"Тернопільоблгаз збут" — 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат енерго трейд" — 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ПП "Окко контракт" — 7,99 грн за кубометр (діє з 1 травня по 31 серпня);

"Львівенергозбут" — 8,2 грн за кубометр (місячна пропозиція — 30,55 грн);

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр (місячна пропозиція — 8,46 грн за кубометр);

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр (місячна пропозиція — 8,46 грн за кубометр);

"Рітейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 грн за кубометр (місячна пропозиція — 24,99 грн за кубометр).

Раніше ми писали, що незмінними залишаться і тарифи на електроенергію: вартість однієї кіловат-години електроенергії становитиме ті ж самі 4,32 грн.

Щодо компанії "Нафтогаз України", то нещодавно там відзвітували про знакову перемогу у французькому суді. Зокрема, рішення суду дозволило "Нафтогазу" розпочати процедуру стягнення на території Франції понад 120 млн євро з Росії за збитки, завдані українській компанії через незаконну експропріацію її активів в окупованому Криму.