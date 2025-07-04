Пенсионерам доплатят по 5 тыс. грн: кто может получить надбавки

Надбавка в размере 5 тысяч гривен предусмотрена для участников борьбы за независимость Украины в XX веке, которые пострадали от репрессий в период коммунистического тоталитарного режима.

Related video

В Украине уже два года некоторые категории граждан получают дополнительные выплаты в соответствии с законодательством. Об этом говорится на официальном портале ПФУ.

Речь идет о людях, боровшихся за независимость Украины в XX веке, которые в годы коммунистического тоталитарного режима подвергались репрессиям — в частности, тюремному заключению или необоснованному направлению в психиатрические учреждения — и впоследствии были реабилитированы. Таким гражданам назначается пенсия за особые заслуги перед Украиной в виде ежемесячной надбавки к основной пенсионной выплате.

В 2023 году, когда Верховная Рада утвердила соответствующий закон, размер ежемесячной надбавки составлял 4200 гривен. Однако, в соответствии с установленными правилами, с 2024 года эта выплата подлежит ежегодной индексации. Таким образом, сумма пенсии за особые заслуги борцам за независимость ежегодно увеличивается. После индексации в 2025 году размер надбавки составляет 5000 тысяч гривен.

В ПФУ отмечают, что основанием для назначения надбавки являются справки с подтверждением вышеупомянутого статуса лица.

По правилам, пенсию за особые заслуги устанавливают со дня обращения или с даты получения права на нее, если человек обратился за назначением не позднее 12 месяцев со дня получения соответствующего права.

"Днем обращения считается день приема заявления об установлении пенсии за особые заслуги со всеми необходимыми документами", — добавили в фонде.

При этом, если человек имеет право на надбавку по нескольким основаниям, предусмотренным статьей 1 закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", ему назначается выплата только по одному из них — в максимально возможном размере.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.