Пенсіонерам доплатять по 5 тис. грн: хто може отримати надбавки

Надбавка в розмірі 5 тисяч гривень передбачена для учасників боротьби за незалежність України у XX столітті, які постраждали від репресій у період комуністичного тоталітарного режиму.

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В Україні вже два роки деякі категорії громадян отримують додаткові виплати відповідно до законодавства. Про це йдеться на офіційному порталі ПФУ.

Йдеться про людей, які боролися за незалежність України у XX столітті, які в роки комуністичного тоталітарного режиму зазнавали репресій — зокрема, тюремного ув'язнення або необґрунтованого направлення до психіатричних закладів — і згодом були реабілітовані. Таким громадянам призначається пенсія за особливі заслуги перед Україною у вигляді щомісячної надбавки до основної пенсійної виплати.

У 2023 році, коли Верховна Рада затвердила відповідний закон, розмір щомісячної надбавки становив 4200 гривень. Однак, відповідно до встановлених правил, з 2024 року ця виплата підлягає щорічній індексації. Таким чином, сума пенсії за особливі заслуги борцям за незалежність щороку збільшується. Після індексації у 2025 році розмір надбавки становить 5000 тисяч гривень.

У ПФУ зазначають, що підставою для призначення надбавки є довідки з підтвердженням вищезазначеного статусу особи.

За правилами, пенсію за особливі заслуги встановлюють від дня звернення або від дати набуття права на неї, якщо людина звернулася за призначенням не пізніше 12 місяців від дня набуття відповідного права.

"Днем звернення вважається день прийняття заяви про встановлення пенсії за особливі заслуги з усіма необхідними документами", — додали у фонді.

Водночас, якщо людина має право на надбавку за кількома підставами, передбаченими статтею 1 закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", їй призначається виплата тільки за однією з них — у максимально можливому розмірі.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.

Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.