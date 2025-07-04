От 16 до 43 тысяч гривен: на какой сезонной работе платят самую большую зарплату (инфографика)
Летом 2025 года украинцы имеют возможность получить зарплату до 43 тыс. грн, если устроятся на сезонную работу в курортных регионах Украины. Курорты являются "драйвером" сезонных временных вакансий. При этом стоит учесть, что речь идет о сфере гостинично-курортного бизнеса, в котором есть значительный спрос на вакансии.
Портах OLX проанализировал рынок труда в Украине и заметил разницу между возможностями заработать в Одессе и в Карпатах, рассказали на портале УНИАН, Выяснилось, что конкуренция между кандидатами в южной области в три раза больше, чем на западе. В частности, в Одессе на вакансию претендуют 42 человека, в западном регионе — 12, говорится в статье.
Согласно данным портала трудоустройства, топ 3 вакансий с самыми высокими зарплатами занимают следующие профессии:
- первое место — водители, которым хотят платить 42 500 грн,
- второе место — официанты с зарплатой 37 500 грн;
- третье место — повара, которым предлагают 34 тыс. грн.
Топ 3 вакансий с, условно, самыми низкими зарплатами:
- горничная — 22 тыс. грн;
- "начало карьеры" и разнорабочие — 19 тыс. грн;
- уборщицы — 16 тыс. грн
Кроме того, выбирая сезонную работу, можно учесть информацию об особенностях спроса в разных курортных регионах:
- в Одессе наибольший наплыв желающих на должности без опыта, разнорабочих, продавцов, официантов и уборщиц (самая высокая конкуренция);
- в Карпатах — на должности горничных, официантов, "начало карьеры".
Зарплаты в Украине — детали
На портале OLX можно отыскать полные данные о статистике зарплат, которая показывает изменения рынка труда по всем регионам и показывает тенденции 2024 и 2025 годов. Данные по спросу и зарплатам показывают:
- в Одесской области в мае наибольший спрос на менеджеров гостинично-ресторанного бизнеса, а самые высокие зарплаты — у риелторов (60 тыс. грн);
- в Черновицкой области вырос спрос на поваров и операторов колл-центров, самая высокая зарплата — у штукатуров 60 тыс. грн;
- в Закарпатской — на подсобников и операторов ЧПУ, самая высокая зарплата 75 тыс. грн — у фасадчиков.
Отметим, 4 июля Фокус писал о тенденциях зарплат в Украине, которые отражены в отчете Минэкономики "Мониторинг основных событий в экономике Украины-2025". Отчет показал, что есть заметный рост зарплат. Причина роста — не улучшение в экономке, а сильный дефицит кадров, который заставляет работодателей мотивировать людей деньгами. Три сектора экономики, в которых заработок вырос на 32-43% — это сельское хозяйство (а также лесничество и рыбное хозяйство), строительство, информационные технологии, рассказали в Минэкономики.
Напоминаем, 1 июля медиа сообщили о Бюджетной декларации Украины на 2026-28 годы, в которой обещают существенно увеличить минимальную заработную плату.