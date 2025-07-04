Від 16 до 43 тисяч гривень: на якій сезонній роботі платять найбільшу зарплату (інфографіка)

Влітку 2025 року українці мають можливість отримати зарплату до 43 тис. грн, якщо влаштуються на сезонну роботу у курортних регіонах України. Курорти є "драйвером" сезонних тимчасових вакансій. При цьому варто врахувати, що ідеться про сферу готельно-курортного бізнесу, у якому є значний попит на вакансії.

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Портах OLX проаналізував ринок праці в Україні та помітив різницю між можливостями заробити в Одесі та в Карпатах, розповіли на порталі УНІАН, З'ясувалось, що конкуренція між кандидатами у південній області утричі більша, ніж на заході. Зокрема, в Одесі на вакансію претендують 42 людини, в західному регіоні — 12, ідеться у статті.

Згідно з даними порталу працевлаштування, топ 3 вакансій з найвищими зарплатами займають наступні професії:

перше місце — водії, яким хочуть платити 42 500 грн,

друге місце — офіціанти з зарплатою 37 500 грн;

третє місце — кухарі, яким пропонують 34 тис. грн.

Топ 3 вакансій з, умовно, найнижчими зарплатами:

покоївка — 22 тис. грн;

"початок кар'єри" та різноробочі — 19 тис. грн;

прибиральниці — 16 тис. грн

Крім того, обираючи сезонну роботу, можна врахувати інформацію про особливості попиту у різних курортних регіонах:

в Одесі найбільший наплив бажаючих на посади без досвіду, різноробочих, продавців, офіціантів та прибиральниць (на ці посади найвища конкуренція);

у Карпатах — на посади покоївок, офіціантів, "початок кар'єри".

Зарплати в Україні - медіанні зарплати на сезонну роботу Фото: Фокус

Зарплати в Україні — деталі

На порталі OLX можна відшукати повні дані про статистику зарплат, яка показує зміни ринку праці по усіх регіонах та показує тенденції 2024 та 2025 років. Дані по попиту та зарплатам показують:

в Одеській області у травні найбільший попит на менеджерів готельно-ресторанного бізнесу, а найвищі зарплати — у рієлторів (60 тис. грн);

у Чернівецькій області зріс попит на кухарів та операторів колл-центрів (найвища зарплата — у штукатурів 60 тис. грн);

у Закарпатській — на підсобників та операторів ЧПУ (найвища зарплата 75 тис. грн — у фасадників).

Зарплати в Україні - попит на вакансії у Одеській області травень 2025 Зарплати в Україні - попит на вакансії у Чернівецькій області травень 2025 Зарплати в Україні - попит на вакансії у Закарпатській області травень 2025

Зазначимо, 4 липня Фокус писав про тенденції зарплат в Україні, які відображені у звіті Мінекономіки "Моніторинг основних подій в економіці України-2025". Звіт показав, що є помітне зростання зарплат. Причина зростання — не покращення в економці, а сильний дефіцит кадрів, який примушує роботодавців мотивувати людей грошима. Три сектори економіки, у яких заробіток зріс на 32-43% — це сільське господарство (а також лісництво та рибне господарство), будівництво, інформаційні технології, розповіли в Мінекономіки.

Нагадуємо, 1 липня медіа повідомили про Бюджету декларацію України на 2026-28 роки, у якій обіцяють суттєво збільшити мінімальну заробітну плату.