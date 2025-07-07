Некоторым пенсионерам начислят выплаты за прошлые годы: что известно

В Пенсионном фонде Украины сообщили о порядке возмещения пенсий, которые не были выплачены за прошлые годы по вине самих получателей.

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В подобных ситуациях применяется специальная процедура. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, пенсионные выплаты, на которые человек имел право, но не получил вовремя по собственной вине, могут быть возвращены лишь за три года, предшествующих дате обращения. Таким образом, размер компенсации в каждом случае будет индивидуальным и зависеть от конкретного периода.

Согласно правилам, выплату пенсий будут осуществлять частями. А именно:

первый транш будет состоять из неполученной пенсии не более чем за один год (одновременно);

остальную сумму — ежемесячно равными частями, не более чем месячный размер пенсии.

Для того, чтобы произошло начисление невыплаченных сумм пенсии, гражданину нужно лично прибыть в любое отделение Пенсионного фонда, предоставив:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

заявление о возобновлении начисления пенсии.

Согласно информации Пенсионного фонда Украины, выплаты пенсий могут быть приостановлены по ряду весомых причин. В частности, речь идет о следующих основаниях:

пенсию назначили на основе документов, содержащих неправильные данные;

выезд за границу на постоянное место жительства, если иное не предусматривается международными соглашениями Украины;

в случае смерти гражданина;

из-за неполучения пенсии в отделении почтовой связи за полгода;

непризнание гражданина лицом с инвалидностью;

трудоустройство гражданина, если имеет пенсию за выслугу лет, на работу по должности, которая дает право на такой вид пенсии;

окончание обучения юных граждан, если имеют пенсию по случаю потери кормильца.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.