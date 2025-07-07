Деяким пенсіонерам нарахують виплати за минулі роки: що відомо

У Пенсійному фонді України повідомили про порядок відшкодування пенсій, які не були виплачені за минулі роки з вини самих одержувачів.

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У подібних ситуаціях застосовується спеціальна процедура. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ПФУ.

Як пояснили в Пенсійному фонді України, пенсійні виплати, на які людина мала право, але не отримала вчасно з власної вини, можуть бути повернуті лише за три роки, що передують даті звернення. Таким чином, розмір компенсації в кожному випадку буде індивідуальним і залежатиме від конкретного періоду.

Згідно з правилами, виплату пенсій здійснюватимуть частинами. А саме:

перший транш складатиметься з неотриманої пенсії не більше ніж за один рік (одночасно);

решту суми — щомісяця рівними частинами, не більше ніж місячний розмір пенсії.

Для того, щоб відбулося нарахування невиплачених сум пенсії, громадянину потрібно особисто прибути до будь-якого відділення Пенсійного фонду, надавши:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

заяву про відновлення нарахування пенсії.

Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, виплати пенсій можуть бути припинені з низки вагомих причин. Зокрема, йдеться про такі підстави:

пенсію призначили на основі документів, що містять неправильні дані;

виїзд за кордон на постійне місце проживання, якщо інше не передбачено міжнародними угодами України;

у разі смерті громадянина;

через неотримання пенсії у відділенні поштового зв'язку за пів року;

невизнання громадянина особою з інвалідністю;

працевлаштування громадянина, якщо має пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, яка дає право на такий вид пенсії;

закінчення навчання юних громадян, якщо мають пенсію в разі втрати годувальника.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.