На каждого ребенка: украинцы могут получить 2000 гривен финансовой помощи

Жителям Сумской области доступна финансовая помощь для детей, эвакуированных из региона из-за обстрелов и боевых действий после 1 января 2024 года.

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Размер выплаты составляет 2 000 гривен на каждого ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по вопросам социальной политики Сумской ОГА.

Уточняется, что единовременная адресная денежная помощь предоставляется в рамках Областной комплексной программы поддержки внутренне перемещенных лиц на 2025–2026 годы. Выплата осуществляется одному из родителей, законным представителям или лицам, их заменяющим, которые продолжают проживать на территории Сумской области.

Для получения выплаты в размере 2 000 гривен на каждого ребенка, эвакуированного с 1 января 2024 года, необходимо обратиться в Департамент социальной политики Сумской областной государственной администрации либо в соответствующие подразделения районных администраций, сельских, поселковых или городских советов, отвечающие за вопросы социальной защиты населения.

Кроме соответствующего заявления, получателю помощи необходимо предоставить копии:

паспорта;

справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

документов, подтверждающих родственные отношения с ребенком;

справки о пребывании на учете ребенка, как внутренне перемещенного лица.

В заявлении также обязательно указываются реквизиты счета в уполномоченном банке, на который должна перечисляться помощь.

Напомним, что взыскание алиментов с безработного или с физического лица-предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения, имеет особенности. Детали об алиментах в 2025 году, их уплате и штрафах для должников выяснил Фокус.

Ранее Фокус писал, что в Семейном кодексе Украины указано, что родители должны оказывать финансовую поддержку своим детям до момента, когда им исполнится 18 лет. Если родители разводятся, тогда один из них (как правило тот, с которым ребенок не живет), должен выплачивать ему алименты. Между тем в прошлом году размер алиментов изменился, поскольку повысился прожиточный минимум.