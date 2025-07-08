На кожну дитину: українці можуть отримати 2000 гривень фінансової допомоги

Жителям Сумської області доступна фінансова допомога для дітей, евакуйованих із регіону через обстріли та бойові дії після 1 січня 2024 року.

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Розмір виплати становить 2 000 гривень на кожну дитину. Про це повідомила пресслужба Департаменту з питань соціальної політики Сумської ОДА.

Уточнюється, що одноразова адресна грошова допомога надається в межах Обласної комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2025-2026 роки. Виплата здійснюється одному з батьків, законним представникам або особам, що їх замінюють, які продовжують проживати на території Сумської області.

Для отримання виплати в розмірі 2 000 гривень на кожну дитину, евакуйовану з 1 січня 2024 року, необхідно звернутися до Департаменту соціальної політики Сумської обласної державної адміністрації або у відповідні підрозділи районних адміністрацій, сільських, селищних або міських рад, що відповідають за питання соціального захисту населення.

Крім відповідної заяви, одержувачу допомоги необхідно надати копії:

паспорта;

довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

документів, що підтверджують родинні стосунки з дитиною;

довідки про перебування на обліку дитини як внутрішньо переміщеної особи.

У заяві також обов'язково зазначаються реквізити рахунку в уповноваженому банку, на який має перераховуватися допомога.

Нагадаємо, що стягнення аліментів з безробітного або з фізичної особи-підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування, має особливості. Деталі про аліменти у 2025 році, їхню сплату та штрафи для боржників з'ясував Фокус.

Раніше Фокус писав, що в Сімейному кодексі України зазначено, що батьки повинні надавати фінансову підтримку своїм дітям до моменту, коли їм виповниться 18 років. Якщо батьки розлучаються, тоді один з них (як правило той, з яким дитина не живе), повинен виплачувати їй аліменти. Тим часом минулого року розмір аліментів змінився, оскільки підвищився прожитковий мінімум.