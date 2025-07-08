Пенсия в 80% от заработка: как обеспечить себе достойные выплаты

Каждый гражданин уже сейчас может самостоятельно рассчитать размер своей будущей пенсии с помощью онлайн-калькулятора. Однако результаты, основанные на нынешней солидарной системe, могут оказаться не слишком обнадеживающими.

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В идеале пенсионное обеспечение должно формироваться за счет нескольких источников. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в подкасте Центра экономической стратегии.

Солидарная система, по расчетам, покрывает около 40% от жизненного заработка человека, накопительная — добавляет минимум 20%, а при наличии добровольных накоплений совокупный доход в старости может достигать 80% прежней зарплаты.

Министр также отметила, что доходы человека в течение жизни растут: в молодости они, как правило, ниже, но с возрастом увеличиваются. Это позволяет государству обеспечивать больше гарантий для пенсионеров.

По словам Жолнович, взносы в солидарную систему выполняют две ключевые функции. Во-первых, они обеспечивают пенсии нынешнему поколению пожилых людей, которые работали на благо страны и теперь рассчитывают на поддержку. Во-вторых, эти взносы формируют пенсионные права самих работающих граждан, закрепляя принцип взаимной поддержки между поколениями.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.