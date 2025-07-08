Пенсія у 80% від заробітку: як забезпечити собі гідні виплати

Кожен громадянин уже зараз може самостійно розрахувати розмір своєї майбутньої пенсії за допомогою онлайн-калькулятора. Однак результати, засновані на нинішній солідарній системі, можуть виявитися не надто обнадійливими.

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В ідеалі пенсійне забезпечення має формуватися за кошт кількох джерел. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович у подкасті Центру економічної стратегії.

Солідарна система, за розрахунками, покриває приблизно 40% від життєвого заробітку людини, накопичувальна — додає щонайменше 20%, а за наявності добровільних накопичень сукупний дохід у старості може досягати 80% колишньої зарплати.

Міністерка також зазначила, що доходи людини протягом життя зростають: у молодості вони, як правило, нижчі, але з віком збільшуються. Це дає змогу державі забезпечувати більше гарантій для пенсіонерів.

За словами Жолнович, внески в солідарну систему виконують дві ключові функції. По-перше, вони забезпечують пенсії нинішньому поколінню літніх людей, які працювали на благо країни і тепер розраховують на підтримку. По-друге, ці внески формують пенсійні права самих громадян, що працюють, закріплюючи принцип взаємної підтримки між поколіннями.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.