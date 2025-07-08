Тариф за газ в Украине: кто и за что дополнительно заплатит от 100 до 900 грн

Потребители газа должны сами оплачивать обслуживание внутренних домовых газопроводов.

Related video

Плата за распределение природного газа не включает расходы на техническое обслуживание и ремонт внутренних домовых коммуникаций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковского городского филиала "Газсети".

Тариф на распределение газа покрывает только работы по диагностике, ремонту и модернизации газовых сетей до ввода в дом. А вот за обслуживание газопроводов внутри многоквартирных домов платят сами жильцы. Речь идет о трубопроводах в подъездах, на фасадах и в других местах общего пользования.

Стоимость таких обследований делится пропорционально между владельцами газифицированных квартир. В домах с большим количеством квартир плата с одной семьи может составлять от 100 гривен. Однако в старых домах с разветвленной системой труб сумма доходит до 900 гривен, но оплачивается она раз в три-пять лет.

Обслуживание оборудования внутри квартир — например, газовых плит — тоже оплачивается отдельно. Так, чистка и регулировка одной плиты обойдется владельцу в 360 гривен. Услуга предоставляется по индивидуальному договору.

Аналогичный порядок действует и для владельцев частных домов. Там специалисты проверяют и приборы, и внутренние, и наружные газопроводы. Вся ответственность за оплату обслуживания полностью ложится на собственника жилья.

Ранее мы писали, что неизменными останутся и тарифы на электроэнергию: стоимость одного киловатт-часа электроэнергии составит те же самые 4,32 грн.

Что касается компании "Нафтогаз Украины", то недавно там отчитались о знаковой победе во французском суде. В частности, решение суда позволило "Нафтогазу" начать процедуру взыскания на территории Франции более 120 млн евро с России за убытки, причиненные украинской компании из-за незаконной экспроприации ее активов в оккупированном Крыму.