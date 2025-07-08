Тариф за газ в Україні: хто і за що додатково заплатить від 100 до 900 грн

Споживачі газу повинні самі оплачувати обслуговування внутрішніх будинкових газопроводів.

Related video

Плата за розподіл природного газу не включає витрати на технічне обслуговування та ремонт внутрішніх будинкових комунікацій. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Харківської міської філії "Газомережі".

Тариф на розподіл газу покриває тільки роботи з діагностики, ремонту та модернізації газових мереж до введення в будинок. А ось за обслуговування газопроводів усередині багатоквартирних будинків платять самі мешканці. Йдеться про трубопроводи в під'їздах, на фасадах та в інших місцях загального користування.

Вартість таких обстежень ділиться пропорційно між власниками газифікованих квартир. У будинках з великою кількістю квартир плата з однієї сім'ї може становити від 100 гривень. Однак у старих будинках із розгалуженою системою труб сума доходить до 900 гривень, але сплачується вона раз на три-п'ять років.

Обслуговування обладнання всередині квартир — наприклад, газових плит — теж оплачується окремо. Так, чистка та регулювання однієї плити обійдеться власнику в 360 гривень. Послуга надається за індивідуальним договором.

Аналогічний порядок діє і для власників приватних будинків. Там фахівці перевіряють і прилади, і внутрішні, і зовнішні газопроводи. Уся відповідальність за оплату обслуговування повністю лягає на власника житла.

Раніше ми писали, що незмінними залишаться і тарифи на електроенергію: вартість однієї кіловат-години електроенергії становитиме ті ж самі 4,32 грн.

Щодо компанії "Нафтогаз України", то нещодавно там відзвітували про знакову перемогу у французькому суді. Зокрема, рішення суду дозволило "Нафтогазу" розпочати процедуру стягнення на території Франції понад 120 млн євро з Росії за збитки, завдані українській компанії через незаконну експропріацію її активів в окупованому Криму.