Цены бьют все рекорды: сколько стоят популярные фрукты и ягоды в Украине летом 2025

В Украине из-за резких похолоданий весной значительно подорожали фрукты и ягоды. Фокус собрал всю информацию о ценах на сегодняшний день.

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В Украине весной из-за резких похолоданий значительно подорожали фрукты и ягоды. Неблагоприятные погодные условия негативно сказались на урожае, вызвав его снижение и рост себестоимости производства. Это привело к заметному увеличению цен на многие виды сезонных продуктов, что почувствовали как производители, так и покупатели.

Как заморозки весной повлияли на цены на фрукты и овощи

Весенние заморозки 2025 существенно повлияли на урожаи фруктов в Украине, особенно абрикосов, яблок и голубики, что уже сказывается на ценовой ситуации на рынке. Из-за неблагоприятных погодных условий в апреле значительная часть абрикосового урожая была потеряна, сообщил глава "Укрсадвинпрома" Владимир Печко.

Хотя полного дефицита абрикосов не ожидают, их количество на прилавках будет ограничено.

В то же время персики потеряли незначительную часть урожая, потери в некоторых регионах достигли 20%, а черешня, в том числе поздние сорта, избежала существенных повреждений. Ситуация с яблоками более неоднозначна: заморозки повредили цветению, особенно на отдельных предприятиях.

Больше всего пострадала голубика — потери в Черкасской и севере Украины достигли 85%, а в Закарпатье ранние сорта потеряли до 20%, поздние — до 40%. Однако благодаря географическому распределению плантаций общий урожай голубики все же не будет критически уменьшен.

Экономический эксперт Олег Пендзин прогнозирует, что из-за потерь урожая и зависимости от импорта стоимость персиков и абрикосов этим летом может вырасти на 20–25% по сравнению с прошлым годом.

На цены также будет влиять курс прямо коррелирующего доллара со стоимостью импортированных фруктов. В то же время председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак отмечает, что сезонное снижение цен на овощи все же ожидается, особенно в сельской местности и малых городах.

Впрочем, уровень этого понижения будет зависеть от стоимости энергоносителей и стабильности национальной валюты.

Сколько стоят арбузы летом 2025

На украинский рынок уже поступили первые партии арбузов урожая 2025 года, однако их стоимость оказалась примерно на 10% выше, чем в прошлом, сообщает портал EastFruit. Сезон сбора бахчевых стартовал в южных регионах страны и на Закарпатье почти в те же сроки, что и в прошлом году. Однако сейчас большие объемы арбузов предлагают только единичные хозяйства.

Основные продажи проходят по цене от 20 до 28 гривен за килограмм. Впрочем, предложение пока очень ограничено.

Эксперты рынка отмечают, что массовое поступление бахчевых ожидается ближе к середине июля. При этом фермеры не исключают, что по мере увеличения объемов предложения цены на арбузы могут существенно снизиться.

Сколько стоит черешня летом 2025

В Украине цена на черешню достигла рекордных показателей – в столичных магазинах ее продают по 1700 гривен за килограмм, пишет издание "Телеграф". Это почти столько же, сколько стоит грамм золотого лома 500-й пробы. На ценниках указано, что раньше стоимость составляла 2500 гривен за килограмм, но сейчас действует скидка почти в одну треть – 800 гривен.

А как сообщают аналитики проекта EastFruit, в Украине снова дешевеет черешня. Снижать цены производители вынуждены из-за стремительного ухудшения качественных характеристик косточковых данных из-за погодных условий.

На прошлой неделе средняя оптовая стоимость черешни в Украине держалась на уровне 140–200 грн/кг ($3,37–4,81/кг), однако на текущей неделе в южных і центральных областях наблюдается стремительное удешевление. Сейчас производители предлагают ягоду по 115–160 грн/кг ($2,77–3,85/кг), что примерно на 18% ниже, чем семь дней назад.

Сколько стоят вишня и смородина летом 2025

В 2025 году украинский рынок ягод демонстрирует беспрецедентный рост цен на сырье для заморозки. Согласно данным ценового мониторинга EastFruit, вишня и черная смородина уже побили исторические рекорды стоимости. Основной причиной такого скачка стали массовые потери урожая из-за весенних заморозков, поразивших не только Украину, но и значительную часть Восточной и Центральной Европы, а также Турцию.

На сегодняшний день закупочная цена на вишню колеблется в пределах 60–85 грн/кг (1,2–1,7 евро/кг), и тенденция к росту сохраняется.

Еще большей неожиданностью стало то, что черная смородина в этом году стоит дороже вишни — ее покупают по 70–90 грн/кг (1,4–1,8 евро/кг), хотя в отдельные годы реализовать эту ягоду было очень тяжело. Растет и цена на малину, что тоже радует садоводов.

В условиях нынешних закупочных цен себестоимость замороженной вишни достигнет не менее 3,2 евро за килограмм, а черной смородины — около 3,5 евро. В таких условиях маржинальность для переработчиков будет минимальной или совсем отсутствующей.

Сколько стоит малина летом 2025

На рынке замороженной малины – подлинный ценовой взлет. Как сообщают аналитики EastFruit, за первые дни июля 2025 г. закупочные цены на малину в Украине стремительно пошли вверх. По состоянию на сейчас стоимость сырья составила 85–95 грн/кг (1,7–1,9 евро), что на 55% выше среднего показателя, зафиксированного десятью днями ранее.

Наиболее ощутимо подорожала самая дешевая малина – на 70%, что свидетельствует о трудностях с заготовкой сырья и одновременно о высоких ценах на рынке малины более низкого качества.

Сколько стоит голубика летом 2025

Сезон голубики в Украине в этом году стартовал ориентировочно 25-26 июня, что примерно на неделю позже, чем в предыдущем сезоне, пишет аналитический портал EastFruit.

В конце июня 2025 года в Украине началось снижение цен на голубику, чему способствовало резкое увеличение предложения на рынке. Так, на львовском оптовом рынке "Шувар" 27 июня стоимость ягоды варьировалась от 380 до 450 гривен за килограмм. В столице, на киевском рынке "Столичный", 28 июня цены поднимались до 500 грн/кг, однако уже к 30 июня опустились до 400–480 грн/кг. Один из пиков по цене был зафиксирован 26 июня на одесском рынке "Начало", где голубика достигала отметки в 480 грн/кг.

Аналитики отмечают, что в ближайшие недели, с наращиванием объемов сбора, ценовая коррекция может продолжиться. Тем не менее, устойчивый спрос сдерживает более резкое удешевление, сохраняя привлекательность голубики на фоне общего увеличения предложения.

Напомним, в начале июня в украинском супермаркете заметили цену на малину, которая удивила потенциальных покупателей. На ценнике указано, что свежая ягода стоит 1 500 грн за килограмм, свидетельствует видео из соцсетей. Агроэксперты объяснили, какие проблемы с урожаем малины в 2025 году.

Фокус также писал, что украинец провел социальный эксперимент, сравнив уровень заработных плат и стоимость продуктовых наборов в супермаркетах Австралии и Украины.