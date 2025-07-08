Ціни б'ють усі рекорди: скільки коштують популярні фрукти та ягоди в Україні влітку 2025 року

В Україні через різкі похолодання навесні значно подорожчали фрукти і ягоди. Фокус зібрав всю інформацію про ціни на сьогодні.

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В Україні навесні через різкі похолодання значно подорожчали фрукти та ягоди. Несприятливі погодні умови негативно позначилися на врожаї, спричинивши його зниження та зростання собівартості виробництва. Це призвело до помітного збільшення цін на багато видів сезонних продуктів, що відчули як виробники, так і покупці.

Як заморозки навесні вплинули на ціни на фрукти та овочі

Весняні заморозки 2025 року суттєво вплинули на врожаї фруктів в Україні, особливо абрикосів, яблук і лохини, що вже позначається на ціновій ситуації на ринку. Через несприятливі погодні умови у квітні значну частину абрикосового врожаю було втрачено, повідомив голова "Укрсадвинпрому" Володимир Печко.

Хоча повного дефіциту абрикосів не очікують, їхня кількість на прилавках буде обмежена.

Водночас персики втратили незначну частину врожаю, втрати в деяких регіонах сягнули 20%, а черешня, зокрема й пізні сорти, уникла суттєвих пошкоджень. Ситуація з яблуками більш неоднозначна: заморозки зашкодили цвітінню, особливо на окремих підприємствах.

Найбільше постраждала лохина — втрати на Черкащині та півночі України сягнули 85%, а на Закарпатті ранні сорти втратили до 20%, пізні — до 40%. Однак завдяки географічному розподілу плантацій загальний врожай лохини все ж таки не буде критично зменшено.

Економічний експерт Олег Пендзин прогнозує, що через втрати врожаю і залежність від імпорту вартість персиків і абрикосів цього літа може зрости на 20-25% порівняно з минулим роком.

На ціни також впливатиме курс прямо корелюючого долара з вартістю імпортованих фруктів. Водночас голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначає, що сезонне зниження цін на овочі все ж таки очікується, особливо в сільській місцевості та малих містах.

Втім, рівень цього зниження залежатиме від вартості енергоносіїв і стабільності національної валюти.

Скільки коштують кавуни влітку 2025 року

На український ринок уже надійшли перші партії кавунів урожаю 2025 року, проте їхня вартість виявилася приблизно на 10% вищою, ніж торік, повідомляє портал EastFruit. Сезон збирання баштанних стартував у південних регіонах країни та на Закарпатті майже в ті самі строки, що й торік. Однак зараз великі обсяги кавунів пропонують лише поодинокі господарства.

Основні продажі відбуваються за ціною від 20 до 28 гривень за кілограм. Утім, пропозиція поки що дуже обмежена.

Експерти ринку зазначають, що масове надходження баштанних очікується ближче до середини липня. При цьому фермери не виключають, що в міру збільшення обсягів пропозиції ціни на кавуни можуть істотно знизитися.

Скільки коштує черешня влітку 2025 року

В Україні ціна на черешню досягла рекордних показників — у столичних магазинах її продають по 1700 гривень за кілограм, пише видання "Телеграф". Це майже стільки ж, скільки коштує грам золотого брухту 500-ї проби. На цінниках зазначено, що раніше вартість становила 2500 гривень за кілограм, але зараз діє знижка майже в одну третину — 800 гривень.

А як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, в Україні знову дешевшає черешня. Знижувати ціни виробники змушені через стрімке погіршення якісних характеристик кісточкових даних через погодні умови.

Минулого тижня середня оптова вартість черешні в Україні трималася на рівні 140-200 грн/кг ($3,37-4,81/кг), проте поточного тижня в південних і центральних областях спостерігається стрімке здешевлення. Зараз виробники пропонують ягоду по 115-160 грн/кг ($2,77-3,85/кг), що приблизно на 18% нижче, ніж сім днів тому.

Скільки коштують вишня і смородина влітку 2025 року

У 2025 році український ринок ягід демонструє безпрецедентне зростання цін на сировину для заморозки. Згідно з даними цінового моніторингу EastFruit, вишня і чорна смородина вже побили історичні рекорди вартості. Основною причиною такого стрибка стали масові втрати врожаю через весняні заморозки, що вразили не тільки Україну, а й значну частину Східної та Центральної Європи, а також Туреччину.

На сьогодні закупівельна ціна на вишню коливається в межах 60-85 грн/кг (1,2-1,7 євро/кг), і тенденція до зростання зберігається.

Ще більшою несподіванкою стало те, що чорна смородина цього року коштує дорожче за вишню — її купують по 70-90 грн/кг (1,4-1,8 євро/кг), хоча в окремі роки реалізувати цю ягоду було дуже важко. Зростає і ціна на малину, що теж радує садівників.

В умовах нинішніх закупівельних цін собівартість замороженої вишні сягне щонайменше 3,2 євро за кілограм, а чорної смородини — близько 3,5 євро. За таких умов маржинальність для переробників буде мінімальною або зовсім відсутньою.

Скільки коштує малина влітку 2025 року

На ринку замороженої малини — справжній ціновий зліт. Як повідомляють аналітики EastFruit, за перші дні липня 2025 р. закупівельні ціни на малину в Україні стрімко пішли вгору. Станом на зараз вартість сировини склала 85-95 грн/кг (1,7-1,9 євро), що на 55% вище за середній показник, зафіксований десятьма днями раніше.

Найвідчутніше подорожчала найдешевша малина — на 70%, що свідчить про труднощі із заготівлею сировини та водночас про високі ціни на ринку малини нижчої якості.

Скільки коштує лохина влітку 2025 року

Сезон лохини в Україні цього року стартував орієнтовно 25-26 червня, що приблизно на тиждень пізніше, ніж у попередньому сезоні, пише аналітичний портал EastFruit.

Наприкінці червня 2025 року в Україні почалося зниження цін на лохину, чому сприяло різке збільшення пропозиції на ринку. Так, на львівському оптовому ринку "Шувар" 27 червня вартість ягоди варіювалася від 380 до 450 гривень за кілограм. У столиці, на київському ринку "Столичний", 28 червня ціни піднімалися до 500 грн/кг, проте вже до 30 червня опустилися до 400-480 грн/кг. Один із піків за ціною було зафіксовано 26 червня на одеському ринку "Початок", де лохина сягала позначки 480 грн/кг.

Аналітики зазначають, що найближчими тижнями, з нарощуванням обсягів збору, цінова корекція може продовжитися. Проте стійкий попит стримує більш різке здешевлення, зберігаючи привабливість лохини на тлі загального збільшення пропозиції.

Нагадаємо, на початку червня в українському супермаркеті помітили ціну на малину, яка здивувала потенційних покупців. На ціннику вказано, що свіжа ягода коштує 1 500 грн за кілограм, свідчить відео з соцмереж. Агроексперти пояснили, які проблеми з урожаєм малини у 2025 році.

Фокус також писав, що українець провів соціальний експеримент, порівнявши рівень заробітних плат і вартість продуктових наборів у супермаркетах Австралії та України.