Что надо сделать украинцам, чтобы не потерять пенсии после 1 октября: пошаговая инструкция

До 1 октября 2025 года граждане должны пройти процедуру, обязательную для получения пенсии в Украине. Речь идет о физической идентификации, которую можно осуществить через банк и увидеть через специальный сервис на портале Пенсионного фонда.

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Если граждане не пройдут физическую идентификацию, то осенью могут потерять пенсионные выплаты, рассказали на портале "На пенсии". О новых требованиях говорится в постановлении Кабинета Министров №720 от 18 июня 2025 года. Между тем Пенсионный фонд создал дополнительную возможность, которая усовершенствовала эту процедуру.

В правительственном постановлении говорится о том, что к процессу идентификации подключили украинские банковские учреждения. В частности, банки отныне обязаны передавать в Пенсионный фонд информацию о получателе пенсии. Когда гражданина физически увидели, то данные в электронной форме направляются в ПФУ, указано в постановлении. Если данные о человеке не поступят до 1 октября, то выплаты прекратятся, говорится в статье. При этом каждый может проконтролировать данные об идентификации через кабинет на портале ПФУ.

Пенсия в Украине — детали

Пенсионный фонд рассказал, как проверить наличие идентификации, чтобы сохранить пенсию.

Шаги для проверки:

Зайти на портал ПФУ по адресу portal.pfu.gov.ua. Авторизоваться одним из доступных способов (по квалифицированной электронной подписи, по токену, через Дія.Підпис и т.д.). Отыскать в меню слева пункт "Моя идентификация". Когда щелкнуть на пункт "Моя идентификация", то появятся данные о дате идентификации и о том, каким способом ее провели (поле "Источник"). Если данные должны быть, но они не отображаются, то следует нажать F5. Если гражданину, который получает пенсию, не нужно пройти идентификацию, или он ее не проходил, то поля "Дата" и "Источник" будут пустыми, говорится в пояснении ПФУ.

Пенсия в Украине — как узнать о наличии идентификации Фото: ПФУ

Отметим, весной 2024 года Фокус писал об одном из способов идентификации пенсионера в Украине. Процедура происходит по видеосвязи. Для этого первую подавалась заявка через портал электронных услуг Пенсионного фонда, указать, какой вид приложения для видеообщения наиболее удобный, и ожидать приглашения на конференцию, которая должна была состояться в течение 30 дней.

Напоминаем, 7 июля пресс-служба ПФУ рассказала, какие категории пенсионеров в Украине имеют право на надбавку 5050 грн.