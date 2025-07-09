Что надо сделать украинцам, чтобы не потерять пенсии после 1 октября: пошаговая инструкция
До 1 октября 2025 года граждане должны пройти процедуру, обязательную для получения пенсии в Украине. Речь идет о физической идентификации, которую можно осуществить через банк и увидеть через специальный сервис на портале Пенсионного фонда.
Если граждане не пройдут физическую идентификацию, то осенью могут потерять пенсионные выплаты, рассказали на портале "На пенсии". О новых требованиях говорится в постановлении Кабинета Министров №720 от 18 июня 2025 года. Между тем Пенсионный фонд создал дополнительную возможность, которая усовершенствовала эту процедуру.
В правительственном постановлении говорится о том, что к процессу идентификации подключили украинские банковские учреждения. В частности, банки отныне обязаны передавать в Пенсионный фонд информацию о получателе пенсии. Когда гражданина физически увидели, то данные в электронной форме направляются в ПФУ, указано в постановлении. Если данные о человеке не поступят до 1 октября, то выплаты прекратятся, говорится в статье. При этом каждый может проконтролировать данные об идентификации через кабинет на портале ПФУ.
Пенсия в Украине — детали
Пенсионный фонд рассказал, как проверить наличие идентификации, чтобы сохранить пенсию.
Шаги для проверки:
- Зайти на портал ПФУ по адресу portal.pfu.gov.ua.
- Авторизоваться одним из доступных способов (по квалифицированной электронной подписи, по токену, через Дія.Підпис и т.д.).
- Отыскать в меню слева пункт "Моя идентификация".
- Когда щелкнуть на пункт "Моя идентификация", то появятся данные о дате идентификации и о том, каким способом ее провели (поле "Источник").
- Если данные должны быть, но они не отображаются, то следует нажать F5.
- Если гражданину, который получает пенсию, не нужно пройти идентификацию, или он ее не проходил, то поля "Дата" и "Источник" будут пустыми, говорится в пояснении ПФУ.
Отметим, весной 2024 года Фокус писал об одном из способов идентификации пенсионера в Украине. Процедура происходит по видеосвязи. Для этого первую подавалась заявка через портал электронных услуг Пенсионного фонда, указать, какой вид приложения для видеообщения наиболее удобный, и ожидать приглашения на конференцию, которая должна была состояться в течение 30 дней.
Напоминаем, 7 июля пресс-служба ПФУ рассказала, какие категории пенсионеров в Украине имеют право на надбавку 5050 грн.