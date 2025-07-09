Що треба зробити українцям, щоб не втратити пенсії після 1 жовтня: покрокова інструкція

До 1 жовтня 2025 року громадяни повинні пройти процедуру, обов'язкову для отримання пенсії в Україні. Ідеться про фізичну ідентифікацію, яку можна здійснити через банк і побачити через спеціальний сервіс на порталі Пенсійного фонду.

Related video

Якщо громадяни не пройдуть фізичну ідентифікацію, то восени можуть втратити пенсійні виплати, розповіли на порталі "На пенсії". Про нові вимоги ідеться у постанові Кабінету Міністрів №720 від 18 червня 2025 року. Тим часом Пенсійний фонд створив додаткову можливість, яка вдосконалила цю процедуру.

В урядовій постанові ідеться про те, що до процесу ідентифікації підключили українські банківські установи. Зокрема, банки відтепер зобов'язані передавати у Пенсійний фонд інформацію про отримувача пенсії. Коли людину фізично побачили, то дані в електронній формі надсилаються до ПФУ, вказано у постанові. Якщо даних про людину не надійде до 1 жовтня, то виплати припиняться, ідеться у статті. Водночас кожен може проконтролювати дані про ідентифікацію через кабінет на порталі ПФУ.

Пенсія в Україні — деталі

Пенсійний фонд розповів, як перевірити наявність ідентифікації, щоб зберегти пенсію.

Кроки для перевірки:

Зайти на порталі ПФУ за адресою portal.pfu.gov.ua. Авторизуватись одним із доступних способів (за кваліфікований електронним підписом, за токеном, через Дія.Підпис тощо). Відшукати у меню зліва пункт "Моя ідентифікація". Коли клацнути на пункт "Моя ідентифікація", то з'являться дані про дату ідентифікації й про те, яким способом її провели (поле "Джерело"). Якщо дані повинні бути, але вони не відображаються, то слід натиснути F5. Якщо громадянину, який отримує пенсію, не потрібно пройти ідентифікацію, або він її не проходив, то поля "Дата" та "Джерело" будуть порожні, ідеться у поясненні ПФУ.

Пенсія в Україні — як дізнатись про наявність ідентифікації Фото: ПФУ

Зазначимо, весною 2024 року Фокус писав про один зі способів ідентифікації пенсіонера в Україні. Процедура відбувається по відеозв'язку. Для цього спершу необхідно подати заявку через портал електронних послуг Пенсійного фонду, вказати, який вид додатка для відеоспілкування найзручніший, та очікувати запрошення на конференцію, яка має відбутись протягом 30 днів.

Нагадуємо, 7 липня пресслужба ПФУ розповіла, які категорії пенсіонерів в Україні мають право на надбавку 5050 грн.