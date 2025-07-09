В Украине отменили один из ключевых налогов, но не для всех: кого это коснется

С 1 августа в Украине вступает в силу важное нововведение — все официально зарегистрированные поставщики социальных услуг освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

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Такое решение, уже закрепленное в законодательстве, направлено на снижение финансовой нагрузки на тех, кто оказывает помощь уязвимым категориям населения. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Нововведение касается юридических лиц, предпринимателей и организаций — как государственных, так и частных, — при условии, что они включены в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Подать заявление на включение в реестр можно как онлайн через портал Минсоцполитики, так и офлайн — в местные органы соцзащиты или ЦПАУ. Рассмотрение заявки занимает до пяти рабочих дней.

В министерстве считают, что освобождение от НДС повысит доступность социальных услуг, расширит рынок, привлечет новых участников и будет способствовать здоровой конкуренции за счет качества, а не налоговых преимуществ. Также это решение приведет украинскую социальную политику в соответствие с европейскими стандартами, где подобные налоговые льготы давно действуют.

"Это реальный шаг для обеспечения доступности социальной поддержки граждан, поддержки общественного сектора и выполнения государством своих социальных обязательств перед людьми. Мы надеемся, что такие изменения будут способствовать вовлеченности поставщиков, их развитию и усовершенствованию качества услуг", — прокомментировала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Поставщиками социальных услуг в Украине являются не только государственные учреждения вроде домов-интернатов или центров социальной помощи, но и частные компании, благотворительные организации, религиозные миссии, а также ФЛП, предоставляющие услуги сиделок, психологов и реабилитологов. Теперь для всех них создание устойчивого сервиса станет немного проще.

Напомним, о том, что Минфин планирует за три года отменить или значительно ослабить банковскую тайну, 1 июля сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Он также рассказал, какие новые налоги планируют ввести в Украине уже в ближайшее время.