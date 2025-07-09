В Україні скасували один із ключових податків, але не для всіх: кого це торкнеться

З 1 серпня в Україні набуває чинності важливе нововведення — всі офіційно зареєстровані постачальники соціальних послуг звільняються від сплати податку на додану вартість (ПДВ).

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Таке рішення, вже закріплене в законодавстві, спрямоване на зниження фінансового навантаження на тих, хто надає допомогу вразливим категоріям населення. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Нововведення стосується юридичних осіб, підприємців та організацій — як державних, так і приватних, — за умови, що їх включено до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Подати заяву на включення до реєстру можна як онлайн через портал Мінсоцполітики, так і офлайн — у місцеві органи соцзахисту або ЦНАПи. Розгляд заявки займає до п'яти робочих днів.

У міністерстві вважають, що звільнення від ПДВ підвищить доступність соціальних послуг, розширить ринок, залучить нових учасників і сприятиме здоровій конкуренції завдяки якості, а не податковим перевагам. Також це рішення приведе українську соціальну політику у відповідність до європейських стандартів, де подібні податкові пільги давно діють.

"Це реальний крок для забезпечення доступності соціальної підтримки громадян, підтримки громадського сектору та виконання державою своїх соціальних зобов'язань перед людьми. Ми сподіваємося, що такі зміни сприятимуть залученості надавачів, їхньому розвитку та вдосконаленню якості послуг", — прокоментувала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Постачальниками соціальних послуг в Україні є не лише державні заклади на кшталт будинків-інтернатів чи центрів соціальної допомоги, а й приватні компанії, благодійні організації, релігійні місії, а також ФОПи, які надають послуги доглядальниць, психологів та реабілітологів. Тепер для всіх них створення сталого сервісу стане трохи простішим.

Нагадаємо, про те, що Мінфін планує за три роки скасувати або значно послабити банківську таємницю, 1 липня повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Він також розповів, які нові податки планують запровадити в Україні вже найближчим часом.