Украинцев ждет отмена банковской тайны как таковой или просто расширение доступа государственных органов к некоторым метаданным? Юрист объяснила Фокусу, что именно предлагается в законопроекте №13233.

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Раскрытие банковской тайны в Украине будет. Это подтвердил первый заместитель министра финансов Денис Улютин во время заседания комитета ВРУ по вопросам финансов. Сейчас рассматривается законопроект №13233 о создании реестра банковских счетов и сейфов физических лиц. Что именно прописано в этом законе и не нарушает ли он прав украинцев, Фокус расспросил юриста.

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Поэтому, по словам Улютина, продолжается обсуждение между Минфином и НБУ открытия банковской тайны граждан. А парламентский комитет поддержал создание реестра счетов и сейфов украинцев.

Минфин хочет доступ к банковской тайне — Рада поддержала законопроект №13233 Фото: Freepik

Как сказал первый заместитель министра финансов Денис Улютин, разговор этот сложный.

"Откровенно говоря, да — мы ведем сложный разговор с НБУ по этому поводу. В Национальной стратегии доходов четко прописано, что мы должны двигаться в направлении открытия банковских данных. И это, так или иначе, произойдет", — сказал Улютин.

В то же время он отметил, что в нынешних условиях полное внедрение изменений было бы слишком радикальным и даже если бы были предложены все изменения сразу, законопроект не прошел бы даже Кабмин и комитет ВР.

Многие боятся решительных реформ и считают их преждевременными

"Многие боятся решительных реформ и считают их преждевременными", — пояснил замминистра.

По его словам, реестр банковских счетов и сейфов физических лиц, который предлагают в законопроекте, не будет открытым, как в НАПК. Он будет иметь ограниченный доступ и не предусматривает передачи данных.

Также в реестре не предусмотрена информация об остатках средств или движениях по счетам и о содержании сейфов. Там будут фиксироваться только ФИО лица, банк и номер счета.

В Украине появится реестр банковских счетов и сейфов Фото: Из открытых источников

Банковская тайна — базовый принцип, который нельзя нарушать

Как напомнила Фокусу Анна Даниэль, адвокат, управляющая адвокатским бюро "Анны Даниэль", проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA — Single Euro Payments Area) зарегистрирован 30 апреля 2025 года. И он не отменяет банковскую тайну, а лишь расширяет доступ к метаданным о фактах счетов, но не данным о движении средств.

Законопроект призван выровнять законодательство Украины с евростандартами, но вызывает серьезные дискуссии о конституционных правах и безопасности частных данных

"Законопроект призван выровнять законодательство Украины с евростандартами, но вызывает серьезные дискуссии о конституционных правах и безопасности частных данных. Законопроект сам по себе не отменяет банковскую тайну — он лишь расширяет доступ к метаданным о фактах счетов, но не данным о движении средств. Банковская тайна — базовый принцип, который нельзя разрушать. Нарушать ее в пользу госорганов нельзя. Поэтому, важно следить за окончательным текстом перед вторым чтением — изменения могут минимизировать риски", — сказала эксперт.

Эксперты рассказали, как изменится банковская система для украинцев Фото: Из открытых источников

Какие данные клиентов банков планируют раскрывать сейчас?

Если сейчас речь идет не об отмене банковской тайны как таковой, а о расширении доступа государственных органов к некоторым метаданным, то что именно будет раскрыто:

наличие счетов у физических или юридических лиц;

IBAN-номера;

тип счета (текущий, депозитный и т.д.).

Законопроект о банковской тайне имеет общественное значение, сказал заместитель министра финансов Фото: УНИАН

Зачем нужно раскрывать банковскую тайну

По словам первого заместителя министра финансов Дениса Улютина законопроект о банковской тайне имеет общественное значение и нужен не для создания реестра банковских счетов и сейфов физических лиц на законном основании.

"Реестр — это один из элементов присоединения. Не будет реестра — не будет присоединения. Не будет присоединения — мы будем продолжать делать SWIFT-переводы в европейские страны..." — пояснил он.

Реестр — это один из элементов присоединения к системе европейских платежей. Не будет реестра — не будет присоединения. Не будет присоединения — мы будем продолжать делать SWIFT-переводы в европейские страны

Отметим, что по результатам заседания профильный комитет Рады рекомендовал одобрить в первом чтении законопроект №13233 о платежной зоне SEPA, которая является инициативой ЕС, и направлена на упрощение банковских переводов в евро между странами-участницами. Она позволяет осуществлять безналичные платежи в евро с любого счета в любую страну SEPA, используя единый набор платежных инструментов.

Поэтому расширение доступа к банковской информации объясняется евроинтеграционными обязательствами Украины. В странах ЕС уже действует практика, когда контролирующие органы могут оперативно получить базовую информацию о счетах лица, ведь это упрощает:

борьбу с отмыванием средств;

контроль за налоговой дисциплиной;

верификацию информации при финансовых операциях.

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Зато специалисты отмечают, что сам факт внесения изменений не является критическим, однако детали имеют значение. Окончательная редакция законопроекта ко второму чтению может измениться, поэтому риски как ограничения прав граждан, так и злоупотреблений должны быть минимизированы.

"Даже если законопроект примут в действующей редакции, его нормы должны быть согласованы с законодательством о персональных данных и банковской тайне. Без этого, возможны судебные споры и обжалование правомерности действий госорганов", — подчеркивает Анна Даниэль.

Отметим, что Фокус уже сообщал о заявлении министра финансов Сергея Марченко относительно получения доступа к банковской тайне клиентов украинских банков Государственной налоговой службы Украины.