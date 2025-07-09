Специальные тарифы на свет: кто и когда может меньше платить в июле

В настоящее время базовая стоимость одного киловатт-часа составляет 4,32 гривны. Этот тариф будет действовать как минимум до 31 октября 2025 года, либо до следующего официального пересмотра цен.

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Еще с 1 июня 2024 года в Украине вступили в силу новые тарифы на электроэнергию. Об этом сообщают в компании YASNO.

Однако для некоторых категорий потребителей предусмотрены льготы. В частности, граждане, которые используют электроэнергию как основной источник отопления жилья, могут рассчитывать на сниженный тариф — 2,64 грн за кВт·час. Такое льготное ценообразование действует в течение отопительного сезона — с 30 сентября по 1 июня — и только при условии, что ежемесячное потребление не превышает 2000 кВт·час.

Сэкономить на электроэнергии можно и другими способами. Один из самых эффективных — подключение к ночному тарифу. В ночное время, с 23:00 до 07:00, стоимость электричества снижается в два раза. Для перехода на этот режим необходимо установить двухзонный счетчик и подать заявку своему поставщику электроэнергии.

Кроме того, украинцы могут воспользоваться системой субсидий. Государственная помощь предоставляется тем семьям, у которых расходы на коммунальные услуги превышают 15% от совокупного месячного дохода. Субсидия покрывает часть стоимости жилищно-коммунальных платежей, включая оплату за электроэнергию.

Ранее мы писали, что неизменными останутся и тарифы на электроэнергию: стоимость одного киловатт-часа электроэнергии составит те же самые 4,32 грн.

Что касается компании "Нафтогаз Украины", то недавно там отчитались о знаковой победе во французском суде. В частности, решение суда позволило "Нафтогазу" начать процедуру взыскания на территории Франции более 120 млн евро с России за убытки, причиненные украинской компании из-за незаконной экспроприации ее активов в оккупированном Крыму.