Спеціальні тарифи на світло: хто і коли може менше платити в липні

Наразі базова вартість однієї кіловат-години становить 4,32 гривні. Цей тариф діятиме щонайменше до 31 жовтня 2025 року, або до наступного офіційного перегляду цін.

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Ще з 1 червня 2024 року в Україні набули чинності нові тарифи на електроенергію. Про це повідомляють у компанії YASNO.

Однак для деяких категорій споживачів передбачено пільги. Зокрема, громадяни, які використовують електроенергію як основне джерело опалення житла, можуть розраховувати на знижений тариф — 2,64 грн за кВт-год. Таке пільгове ціноутворення діє протягом опалювального сезону — з 30 вересня до 1 червня — і лише за умови, що щомісячне споживання не перевищує 2000 кВт-год.

Заощадити на електроенергії можна й іншими способами. Один із найефективніших — підключення до нічного тарифу. У нічний час, з 23:00 до 07:00, вартість електрики знижується вдвічі. Для переходу на цей режим необхідно встановити двозонний лічильник і подати заявку своєму постачальнику електроенергії.

Крім того, українці можуть скористатися системою субсидій. Державна допомога надається тим сім'ям, у яких витрати на комунальні послуги перевищують 15% від сукупного місячного доходу. Субсидія покриває частину вартості житлово-комунальних платежів, включно з оплатою за електроенергію.

Раніше ми писали, що незмінними залишаться і тарифи на електроенергію: вартість однієї кіловат-години електроенергії становитиме ті ж самі 4,32 грн.

Щодо компанії "Нафтогаз України", то нещодавно там відзвітували про знакову перемогу у французькому суді. Зокрема, рішення суду дозволило "Нафтогазу" розпочати процедуру стягнення на території Франції понад 120 млн євро з Росії за збитки, завдані українській компанії через незаконну експропріацію її активів в окупованому Криму.