Медики в Украине могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право и на каких условиях

Некоторые категории медицинских работников в Украине могут выйти на пенсию досрочно — за выслугу лет.

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Такое право предоставляется при определенном специальном стаже и при условии работы в учреждениях. Об этом сообщает ПФУ.

Среди тех, кто может претендовать на льготную пенсию, — врачи, средний медицинский персонал, провизоры и фармацевты, независимо от занимаемой должности.

Основное условие — наличие специального стажа в зависимости от периода выхода на пенсию:

не менее 29 лет — при выходе на пенсию с 1 апреля 2022 по 31 марта 2023 года;

не менее 29,5 лет — с 1 апреля 2023 по 31 марта 2024 года;

не менее 30 лет — начиная с 1 апреля 2024 года и далее.

При этом стаж, полученный до 1 января 2004 года в ряде учреждений, засчитывается в двойном размере. Речь идет о работе в лепрозорных и противочумных учреждениях, отделениях для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, инфекционных, патолого-анатомических и реанимационных отделениях, а также психиатрических учреждениях.

Размер такой пенсии определяется по тем же принципам, что и пенсия по возрасту: обычно это 55% от среднемесячного заработка, но не ниже минимальной пенсии. Расчет проводится по формуле, зависящей от общего стажа и уровня дохода.

Пенсионный фонд учитывает заработок за любые 60 подряд идущих календарных месяцев в течение всей трудовой жизни, независимо от перерывов.

Многие медработники после оформления пенсии за выслугу лет хотят продолжать трудиться. Однако здесь есть важный нюанс: пенсия выплачивается только в случае увольнения с должности, которая дает право на эту льготу. Если человек продолжает работать на такой должности, выплаты приостанавливаются.

Напомним, в Украине педагогам, работающим в учреждениях общего среднего образования, предоставляются различные доплаты, размер которых варьируется от 5% до 40% от должностного оклада. Кроме того, введена новая надбавка в размере 1 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что зарплаты украинских учителей планируют повысить. В зависимости от уровня квалификации зарплаты педагогам могут поднять от 10 до 25%.