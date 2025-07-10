Медики в Україні можуть вийти на пенсію достроково: хто має право і на яких умовах

Деякі категорії медичних працівників в Україні можуть вийти на пенсію достроково — за вислугу років.

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Таке право надається за певного спеціального стажу та за умови роботи в установах. Про це повідомляє ПФУ.

Серед тих, хто може претендувати на пільгову пенсію, — лікарі, середній медичний персонал, провізори та фармацевти, незалежно від займаної посади.

Основна умова — наявність спеціального стажу залежно від періоду виходу на пенсію:

не менше 29 років — у разі виходу на пенсію з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року;

не менше 29,5 років — з 1 квітня 2023 по 31 березня 2024 року;

не менше 30 років — починаючи з 1 квітня 2024 року і далі.

Водночас стаж, отриманий до 1 січня 2004 року в низці установ, зараховується в подвійному розмірі. Йдеться про роботу в лепрозорних і протичумних установах, відділеннях для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, інфекційних, патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях, а також психіатричних установах.

Розмір такої пенсії визначається за тими самими принципами, що й пенсія за віком: зазвичай це 55% від середньомісячного заробітку, але не нижче мінімальної пенсії. Розрахунок проводять за формулою, що залежить від загального стажу та рівня доходу.

Пенсійний фонд враховує заробіток за будь-які 60 календарних місяців, що йдуть підряд, протягом усього трудового життя, незалежно від перерв.

Багато медпрацівників після оформлення пенсії за вислугу років хочуть продовжувати працювати. Однак тут є важливий нюанс: пенсія виплачується тільки в разі звільнення з посади, яка дає право на цю пільгу. Якщо людина продовжує працювати на такій посаді, виплати призупиняються.

Нагадаємо, в Україні педагогам, які працюють у закладах загальної середньої освіти, надаються різні доплати, розмір яких варіюється від 5% до 40% від посадового окладу. Крім того, запроваджено нову надбавку в розмірі 1 тисячі гривень.

Раніше повідомлялося, що зарплати українських вчителів планують підвищити. Залежно від рівня кваліфікації зарплати педагогам можуть підняти від 10 до 25%.