Некоторые пенсионеры в Украине получат дополнительно 870 грн: кто в списке

Женщинам, которые родили и воспитали семерых детей, предусмотрена ежемесячная доплата к пенсии в размере 870 гривен.

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Сумма доплаты составляет 37% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, установленного на уровне 2361 гривны. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Основанием для предоставления такой выплаты является Закон Украины № 1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Согласно ему, право на спецвыплату имеют многодетные матери, если они выполнили несколько условий: достигли 50-летнего возраста и имеют не менее 15 лет страхового стажа.

Кроме того, важно, чтобы все семеро детей были не только рождены, но и воспитаны женщиной как минимум до шестилетнего возраста.

Помимо надбавки, такие гражданки могут также выйти на пенсию досрочно — в случае, если соблюдены условия по возрасту и стажу.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины. При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код, трудовую книжку или другие документы, подтверждающие стаж, а также свидетельства о рождении всех семерых детей и, по возможности, их паспорта.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.