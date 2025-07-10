Деякі пенсіонери в Україні отримають додатково 870 грн: хто в списку

Жінкам, які народили та виховали сімох дітей, передбачено щомісячну доплату до пенсії в розмірі 870 гривень.

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Сума доплати становить 37% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на рівні 2361 гривні. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Підставою для надання такої виплати є Закон України № 1767-III "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Згідно з ним, право на спецвиплату мають багатодітні матері, якщо вони виконали кілька умов: досягли 50-річного віку та мають не менше 15 років страхового стажу.

Крім того, важливо, щоб усі семеро дітей були не тільки народжені, а й виховані жінкою щонайменше до шестирічного віку.

Крім надбавки, такі громадянки можуть також вийти на пенсію достроково — якщо дотримані умови за віком і стажем.

Для оформлення виплати необхідно звернутися до відділення Пенсійного фонду України. Із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку або інші документи, що підтверджують стаж, а також свідоцтва про народження всіх сімох дітей і, за можливості, їхні паспорти.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.