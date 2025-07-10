Скидки от 25 до 100%: кто может ездить дешевле на поездах

Украинцы из отдельных социальных категорий могут сэкономить на железнодорожных билетах.

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На сегодня действует система льгот и скидок для студентов, людей с инвалидностью, участников боевых действий и других групп населения. Об этом сообщает "Укрзализныця".

Бесплатно ездить могут дети до 6 лет — но без предоставления отдельного места. Для детей в возрасте от 6 до 14 лет действует 25-процентная скидка.

Студенты вузов и профтехов имеют право на 50% скидки в плацкартных и общих вагонах, а также во 2-3 классах междугородних и региональных поездов.

Люди с инвалидностью I группы и их сопровождающие могут путешествовать со скидкой 50% неограниченное количество раз внутри страны.

Лица с инвалидностью вследствие войны I и II группы получают одно бесплатное путешествие "туда-обратно" в год и 50% скидку на билеты, тогда как люди с инвалидностью III группы могут воспользоваться аналогичными льготами, но реже.

Участники боевых действий также имеют право на бесплатную поездку раз в два года или 50% скидку — раз в год.

Кроме того, на льготы могут рассчитывать родители погибших, умерших или пропавших без вести военных, многодетные семьи, дети-сироты и пенсионеры — правда, только в пригородных поездах.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.