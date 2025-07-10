Знижки від 25 до 100%: хто може їздити дешевше на поїздах

Українці з окремих соціальних категорій можуть заощадити на залізничних квитках.

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На сьогодні діє система пільг і знижок для студентів, людей з інвалідністю, учасників бойових дій та інших груп населення. Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Безкоштовно їздити можуть діти до 6 років — але без надання окремого місця. Для дітей віком від 6 до 14 років діє 25-відсоткова знижка.

Студенти вишів і профтехів мають право на 50% знижки в плацкартних і загальних вагонах, а також у 2-3 класах міжміських і регіональних поїздів.

Люди з інвалідністю I групи та їхні супроводжуючі можуть подорожувати зі знижкою 50% необмежену кількість разів усередині країни.

Особи з інвалідністю внаслідок війни I і II групи отримують одну безоплатну подорож "туди-назад" на рік і 50% знижку на квитки, тоді як люди з інвалідністю III групи можуть скористатися аналогічними пільгами, але рідше.

Учасники бойових дій також мають право на безкоштовну поїздку раз на два роки або 50% знижку — раз на рік.

Крім того, на пільги можуть розраховувати батьки загиблих, померлих або зниклих безвісти військових, багатодітні сім'ї, діти-сироти та пенсіонери — щоправда, тільки в приміських поїздах.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.