По примеру Европы: в Украине хотят изменить подход расчета соцвыплат

Минсоцполитики предлагает использовать альтернативный ориентир — речь идет о фиксированном финансовом пороге, ниже которого человек или семья считается уязвимой.

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Министерство социальной политики инициировало отказ от традиционного прожиточного минимума как базового показателя для начисления выплат. Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в интервью "Радио Свобода".

По словам чиновницы, существующие нормативы прожиточного минимума — для детей, трудоспособных и нетрудоспособных — давно не отражают реального уровня дохода, необходимого для жизни. Фактический показатель, по оценкам министерства, должен быть минимум вдвое выше действующего, установленного законом.

"К сожалению, эти размеры достаточно сильно, мягко говоря, отличаются от фактического уровня прожиточного минимума, который мы видим в соответствии с нашими расчетами", — отметила Марчак.

В связи с этим в парламенте уже зарегистрирован законопроект, направленный на реформирование подхода к определению прожиточного минимума. Однако в министерстве понимают, что законодательная трансформация может занять немало времени. Поэтому на переходном этапе предлагается полностью отвязать расчеты от нынешнего прожиточного минимума.

Вместо него Минсоцполитики предлагает использовать альтернативный ориентир, по примеру стран ЕС. Речь идет о фиксированном финансовом пороге, ниже которого человек или семья считается уязвимой.

"В европейских странах есть определенный бенчмарк, например, 7 000 гривен, грубо говоря. Если совокупный доход на одного человека в семье ниже этого показателя, это означает, что этот человек финансово не вытягивает, и ему нужно помочь", — пояснила заместитель министра.

Напомним, в Украине изменились правила получения пенсий через банковские счета. Процедура идентификации пенсионеров по-прежнему обязательна, однако в ней появились определенные нововведения.

Ранее мы сообщали, какие пенсии в Украине и странах Европы. Средняя пенсия в Украине сегодня составляет 6 341 гривну, что по текущему курсу равно примерно 132,5 евро. Средняя пенсия в странах Европы, по самым свежим доступным данным, составляет около 1 345 евро в месяц (примерно 64 372 гривны).