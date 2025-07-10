За прикладом Європи: в Україні хочуть змінити підхід розрахунку соцвиплат

Мінсоцполітики пропонує використовувати альтернативний орієнтир — ідеться про фіксований фінансовий поріг, нижче за який людина або сім'я вважається вразливою.

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Міністерство соціальної політики ініціювало відмову від традиційного прожиткового мінімуму як базового показника для нарахування виплат. Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами чиновниці, наявні нормативи прожиткового мінімуму — для дітей, працездатних і непрацездатних — давно не відображають реального рівня доходу, необхідного для життя. Фактичний показник, за оцінками міністерства, має бути щонайменше вдвічі вищим за чинний, встановлений законом.

"На жаль, ці розміри досить сильно, м'яко кажучи, відрізняються від фактичного рівня прожиткового мінімуму, який ми бачимо відповідно до наших розрахунків", — зазначила Марчак.

У зв'язку з цим у парламенті вже зареєстровано законопроєкт, спрямований на реформування підходу до визначення прожиткового мінімуму. Однак у міністерстві розуміють, що законодавча трансформація може зайняти чимало часу. Тому на перехідному етапі пропонується повністю відв'язати розрахунки від нинішнього прожиткового мінімуму.

Замість нього Мінсоцполітики пропонує використовувати альтернативний орієнтир, за прикладом країн ЄС. Йдеться про фіксований фінансовий поріг, нижче за який людина або сім'я вважається вразливою.

"У європейських країнах є певний бенчмарк, наприклад, 7 000 гривень, грубо кажучи. Якщо сукупний дохід на одну особу в сім'ї нижчий за цей показник, це означає, що ця людина фінансово не витягує, і їй потрібно допомогти", — пояснила заступниця міністра.

Нагадаємо, в Україні змінилися правила отримання пенсій через банківські рахунки. Процедура ідентифікації пенсіонерів, як і раніше, обов'язкова, проте в ній з'явилися певні нововведення.

Раніше ми повідомляли, які пенсії в Україні та країнах Європи. Середня пенсія в Україні сьогодні становить 6 341 гривню, що за поточним курсом дорівнює приблизно 132,5 євро. Середня пенсія в країнах Європи, за найсвіжішими доступними даними, становить близько 1 345 євро на місяць (приблизно 64 372 гривні).