Реальный доход почти не изменился: зарплаты украинцев выросли, но есть нюанс

Несмотря на рост номинальных зарплат более чем на 50% с 2021 года, реальный доход украинцев практически не изменился.

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В то время как номинальные зарплаты украинцев продолжают расти, их реальная покупательная способность почти не меняется из-за высокой инфляции. Об этом свидетельствуют данные Центра Разумкова, обнародованные в аналитическом материале со ссылкой на расчеты за первый квартал 2025 года.

По оценкам экспертов, номинальная зарплата за указанный период увеличилась на 53,8%, тогда как инфляция составила 54%. Это означает, что реальная покупательная способность упала на 0,3%, а уровень доходов фактически вернулся к довоенным показателям.

В первом квартале 2025 года средняя зарплата составила 23 460 гривен, что на 24,1% больше, чем годом ранее. Однако если учитывать инфляцию в 13,6%, реальный прирост составляет лишь 10,5 процентных пункта. При этом рост доходов распределяется крайне неравномерно: наибольший прирост зафиксирован в авиации (+51,5%), сельском хозяйстве (+46,9%) и строительстве (+35,3%).

Статистика зарплат украинцев

Высокодоходные сектора — такие как IT и финансы — также демонстрируют уверенный рост, обгоняя промышленность и торговлю.

В то же время социальные сферы остаются в числе отстающих. Зарплаты в образовании выросли лишь на 13,5%, в здравоохранении — на 12,5%, что даже не покрывает инфляцию. Как подчеркивают в Центре Разумкова, разрыв между доходами педагогов и медиков и средней зарплатой по стране увеличился: теперь он составляет 27% и 39% соответственно.

Отметим, 4 июля Фокус писал о тенденциях зарплат в Украине, которые отражены в отчете Минэкономики "Мониторинг основных событий в экономике Украины-2025". Отчет показал, что есть заметный рост зарплат. Причина роста — не улучшение в экономке, а сильный дефицит кадров, который заставляет работодателей мотивировать людей деньгами. Три сектора экономики, в которых заработок вырос на 32-43% — это сельское хозяйство (а также лесничество и рыбное хозяйство), строительство, информационные технологии, рассказали в Минэкономики.

Напоминаем, 1 июля медиа сообщили о Бюджетной декларации Украины на 2026-28 годы, в которой обещают существенно увеличить минимальную заработную плату.