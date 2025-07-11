Реальний дохід майже не змінився: зарплати українців зросли, але є нюанс

Попри зростання номінальних зарплат більш ніж на 50% із 2021 року, реальний дохід українців практично не змінився.

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Тоді як номінальні зарплати українців продовжують зростати, їхня реальна купівельна спроможність майже не змінюється через високу інфляцію. Про це свідчать дані Центру Разумкова, оприлюднені в аналітичному матеріалі з посиланням на розрахунки за перший квартал 2025 року.

За оцінками експертів, номінальна зарплата за вказаний період збільшилася на 53,8%, тоді як інфляція становила 54%. Це означає, що реальна купівельна спроможність впала на 0,3%, а рівень доходів фактично повернувся до довоєнних показників.

У першому кварталі 2025 року середня зарплата становила 23 460 гривень, що на 24,1% більше, ніж роком раніше. Однак якщо враховувати інфляцію в 13,6%, реальний приріст становить лише 10,5 відсоткових пункти. При цьому зростання доходів розподіляється вкрай нерівномірно: найбільший приріст зафіксовано в авіації (+51,5%), сільському господарстві (+46,9%) і будівництві (+35,3%).

Статистика зарплат українців

Високоприбуткові сектори — такі як IT і фінанси — також демонструють впевнене зростання, обганяючи промисловість і торгівлю.

Водночас соціальні сфери залишаються серед тих, що відстають. Зарплати в освіті зросли лише на 13,5%, в охороні здоров'я — на 12,5%, що навіть не покриває інфляцію. Як підкреслюють у Центрі Разумкова, розрив між доходами освітян і медиків та середньою зарплатою по країні збільшився: тепер він становить 27% і 39% відповідно.

Зазначимо, 4 липня Фокус писав про тенденції зарплат в Україні, які відображені у звіті Мінекономіки "Моніторинг основних подій в економіці України-2025". Звіт показав, що є помітне зростання зарплат. Причина зростання — не поліпшення в економці, а сильний дефіцит кадрів, який змушує роботодавців мотивувати людей грошима. Три сектори економіки, в яких заробіток зріс на 32-43% — це сільське господарство (а також лісництво та рибне господарство), будівництво, інформаційні технології, розповіли в Мінекономіки.

Нагадуємо, 1 липня медіа повідомили про Бюджетну декларацію України на 2026-28 роки, у якій обіцяють суттєво збільшити мінімальну заробітну плату.