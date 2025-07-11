Доллар вырос в обменниках, а евро планомерно падает: как изменился курс в Украине (инфографика)

Евро в Украине в последние дни сохраняет тенденцию постепенного снижения, но все еще стоит почти 50 гривен. Доллар, наоборот, дорожает, но без резких скачков в цене.

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Курс доллара в Украине достиг отметки в 42 гривны. Об этом свидетельствуют данные на платформе "Минфин".

Курс валют на 11 июля: доллар по 42 грн

"Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и вырос на 2 копейки в продаже. (...) На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50-42,09", — отметили на финансовом ресурсе.

График изменения курса доллара в течение недели показывает тенденцию повышения.

График, как менялся курс доллара в течение недели Фото: Скриншот

В целом средний курс доллара к гривне в банках составляет:

для покупки — 41,5250 грн;

для продажи — 42,0500 грн;

по курсу Нацбанка — 41,8232 грн.

В кассах ПриватБанка доллар покупают по курсу 41,35 грн, а продают по курсу 41,95 грн. В Ощадбанке курс несколько выше — 41,65 и 42,05 грн соответственно.

Курс доллара в украинских банках Фото: Скриншот

Курс валют на 11 июля: евро почти по 50 грн

Евро в обменниках наоборот подешевело на 6 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. На наличном рынке евро покупают за 48,70 грн, а продают за 49,40 грн. График по недельным показателям подтверждает тенденцию снижения.

График, как менялся курс евро в течение недели Фото: Скриншот

Средний курс в банках составляет:

для покупки — 48,7250 грн;

для продажи — 49,2750 грн;

по курсу Нацбанка — 48,975 грн.

В кассах ПриватБанка евро покупают по курсу 48,25 грн, а продают по курсу 49,25 грн. В Ощадбанке курс, как и в случае с долларом, выше — 48,65 и 49,40 грн соответственно.

Курс евро в украинских банках Фото: Скриншот

Напомним, эксперты посоветовали украинцам, куда сейчас удачное время вкладывать деньги. Кроме покупки иностранных валют граждане чаще начали покупать золото, но специалисты предупреждают о "подводных камнях" таких вложений.

Данные Центра Разумкова показали, что зарплаты в Украине растут, но их реальная покупательная способность почти не меняется. С 2021 года номинальные зарплаты выросли более чем на 50%, но реальные доходы фактически "стоят на месте".