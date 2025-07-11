Долар зріс в обмінниках, а євро планомірно падає: як змінився курс в Україні (інфографіка)

Євро в Україні останніми днями зберігає тенденцію поступового зниження, але все ще коштує майже 50 гривень. Долар, навпаки, дорожчає, але без різких стрибків у ціні.

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Курс долара в Україні сягнув за позначку у 42 гривні. Про це свідчать дані на платформі "Мінфін".

Курс валют на 11 липня: долар по 42 грн

"Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці й зріс на 2 копійки у продажу. (…) На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−42,09", — зауважили на фінансовому ресурсі.

Графік зміни курсу долара впродовж тижня показує тенденцію підвищення.

Графік, як змінювався курс долара впродовж тижня Фото: Скриншот

Загалом середній курс долара до гривні в банках становить:

для купівлі — 41,5250 грн;

для продажу — 42,0500 грн;

за курсом Нацбанку — 41,8232 грн.

В касах ПриватБанку долар купують за курсом 41,35 грн, а продають за курсом 41,95 грн. В Ощадбанку курс дещо вищий — 41,65 і 42,05 грн відповідно.

Курс долара в українських банках Фото: Скриншот

Курс валют на 11 липня: євро майже по 50 грн

Євро в обмінниках навпаки подешевшало на 6 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. На готівковому ринку євро купують за 48,70 грн, а продають за 49,40 грн. Графік за тижневими показниками підтверджує тенденцію зниження.

Графік, як змінювався курс євро впродовж тижня Фото: Скриншот

Середній курс в банках становить:

для купівлі — 48,7250 грн;

для продажу — 49,2750 грн;

за курсом Нацбанку — 48,975 грн.

В касах ПриватБанку євро купують за курсом 48,25 грн, а продають за курсом 49,25 грн. В Ощадбанку курс, як і у випадку з доларом, вищий — 48,65 і 49,40 грн відповідно.

Курс євро в українських банках Фото: Скриншот

Нагадаємо, експерти порадили українцям, куди зараз вдалий час вкладати гроші. Окрім купівлі іноземних валют громадяни частіше почали купувати золото, але фахівці попереджають про "підводні камені" таких вкладень.

Дані Центру Разумкова показали, що зарплати в Україні ростуть, але їхня реальна купівельна спроможність майже не змінюється. З 2021 року номінальні зарплати виросли на понад 50%, але реальні доходи фактично "стоять на місці".