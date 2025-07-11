Меньше среднего: безработные в Украине назвали желаемый уровень зарплат

Средняя зарплата в Украине превысила отметку в 20 тысяч гривен.

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Однако, согласно масштабному исследованию рынка труда на 2024–2025 годы, большинство безработных граждан ориентируются на значительно меньший уровень дохода. Об этом сообщается в масштабном Исследование рынка труда 2024-2025, передает издание "РБК-Украина".

Согласно опросу, проведенному среди более чем 54 тысяч предприятий по всей территории, подконтрольной Украине, наиболее распространенным диапазоном ожидаемой зарплаты среди безработных стал уровень от 8 до 12 тысяч гривен — его указали 25,26% респондентов.

Еще 24,03% рассчитывают на доход в пределах 12–16 тысяч гривен, а 21,78% — на зарплату от 16 до 20 тысяч. Только 20,03% опрошенных ожидают получать более 20 тысяч гривен, а работать за 8 тысяч согласны менее 9% участников.

В то же время 31,7% работодателей заявили о трудностях с подбором персонала в 2024 году. Наименьшие проблемы с наймом зафиксированы в сферах телекоммуникаций, операций с недвижимостью, а также науки и профессиональной деятельности. Однако острее всего нехватка ощущается в отраслях, где требуется специализированное образование и опыт.

Основными причинами трудностей работодатели называют дефицит кадров (39,2%), мобилизацию (25,5%) и завышенные зарплатные ожидания соискателей (14,7%). Также среди проблем упоминаются недостаточная квалификация кандидатов и даже отсутствие необходимых документов.

Напомним, о том, что Минфин планирует за три года отменить или значительно ослабить банковскую тайну, 1 июля сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Он также рассказал, какие новые налоги планируют ввести в Украине уже в ближайшее время.