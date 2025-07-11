Менше середнього: безробітні в Україні назвали бажаний рівень зарплат

Середня зарплата в Україні перевищила позначку в 20 тисяч гривень.

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Однак, згідно з масштабним дослідженням ринку праці на 2024-2025 роки, більшість безробітних громадян орієнтуються на значно менший рівень доходу. Про це повідомляється в масштабному Дослідження ринку праці 2024-2025, передає видання "РБК-Україна".

Згідно з опитуванням, проведеним серед більш ніж 54 тисяч підприємств по всій території, підконтрольній Україні, найпоширенішим діапазоном очікуваної зарплати серед безробітних став рівень від 8 до 12 тисяч гривень — його вказали 25,26% респондентів.

Ще 24,03% розраховують на дохід у межах 12-16 тисяч гривень, а 21,78% — на зарплату від 16 до 20 тисяч. Лише 20,03% опитаних очікують отримувати понад 20 тисяч гривень, а працювати за 8 тисяч згодні менше 9% учасників.

Водночас 31,7% роботодавців заявили про труднощі з підбором персоналу у 2024 році. Найменші проблеми з наймом зафіксовано у сферах телекомунікацій, операцій з нерухомістю, а також науки та професійної діяльності. Однак найгостріше нестача відчувається в галузях, де потрібна спеціалізована освіта та досвід.

Основними причинами труднощів роботодавці називають дефіцит кадрів (39,2%), мобілізацію (25,5%) і завищені зарплатні очікування претендентів (14,7%). Також серед проблем згадуються недостатня кваліфікація кандидатів і навіть відсутність необхідних документів.

Нагадаємо, про те, що Мінфін планує за три роки скасувати або значно послабити банківську таємницю, 1 липня повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Він також розповів, які нові податки планують запровадити в Україні вже найближчим часом.