Некоторые периоды не засчитают в страховой стаж для пенсии: объяснение ПФУ

До завершения срока оцифровки трудовых книжек осталось менее года, поэтому Пенсионный фонд Украины призывает не медлить с подачей документов.

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Подать трудовую книжку на оцифровку могут как работодатели, так и сами работники через портал Пенсионного фонда Украины. Но случаются и отказы в обработке обращения при оцифровке трудовой книжки, предупреждает заместитель начальника отдела формирования электронных трудовых книжек Главного управления ПФУ в Винницкой области Алла Кононюк.

Неучтенные периоды работы могут повлиять на пенсию, поэтому работникам стоит своевременно проверить данные и при необходимости подать обновленные документы на портале ПФУ.

Как проверить статус обращения:

Работодатель может это сделать в кабинете страхователя на вебпортале Пенсионного фонда, в разделе "Сведения о трудовых отношениях".

Застрахованное лицо — в личном кабинете на вебпортале в разделе "Мои обращения".

Типичные причины отмены:

Нарушение требований к сканкопиям документов: не принадлежат заявителю; черно-белые или не с оригинала; плохое качество (обрезанные даты, записи); отсутствует титульная страница; нарушена хронология.

Нарушение правил оформления трудовой книжки: отсутствует подпись владельца или печать; нет записи об изменении ФИО.

Ошибки в форме обращения.

Какими бывают статусы обращения:

"Выполнено" — обращение успешно обработано, данные обновлены.

"Отменено исполнение" — выявлены ошибки, обращение не принято (детали можно увидеть в поле "Уведомление").

Другие статусы — "обращение еще рассматривается".

Алла Кононюк назвала основные проблемы, которые могут возникнуть при оцифровке трудовых книжек:

документы не принадлежат заявителю;

черно-белые или сняты не с оригинала;

плохое качество: обрезанные даты, записи, отсутствует титульная страница;

нарушена хронология записей;

ошибки в форме обращения;

нарушения в оформлении трудовой книжки (отсутствуют подпись владельца или печать, нет записи об изменении фамилии, имени или отчества).

"Результаты обработки обращений типа "Сведения о трудовых отношениях работника" работодатель должен доводить до сведения работников. Ведь незасчитанные периоды будут влиять на размер и право на пенсию", — подчеркнула Алла Кононюк.

Чтобы исправить ошибки, надо:

создать новое обращение на портале Пенсионного фонда;

загрузить исправленные копии документов;

при необходимости — предоставить дополнительные доказательства стажа: справки, выписки из приказов, лицевые счета, сведения о зарплате и тому подобное.

Напомним, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн.

А в мае мы рассказывали об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.