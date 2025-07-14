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Экономика

Некоторые периоды не засчитают в страховой стаж для пенсии: объяснение ПФУ

трудовая книжка
Иллюстративное фото: трудовая книжка | Фото: zoda.gov.ua

До завершения срока оцифровки трудовых книжек осталось менее года, поэтому Пенсионный фонд Украины призывает не медлить с подачей документов.

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Подать трудовую книжку на оцифровку могут как работодатели, так и сами работники через портал Пенсионного фонда Украины. Но случаются и отказы в обработке обращения при оцифровке трудовой книжки, предупреждает заместитель начальника отдела формирования электронных трудовых книжек Главного управления ПФУ в Винницкой области Алла Кононюк.

Неучтенные периоды работы могут повлиять на пенсию, поэтому работникам стоит своевременно проверить данные и при необходимости подать обновленные документы на портале ПФУ.

Как проверить статус обращения:

  • Работодатель может это сделать в кабинете страхователя на вебпортале Пенсионного фонда, в разделе "Сведения о трудовых отношениях".
  • Застрахованное лицо — в личном кабинете на вебпортале в разделе "Мои обращения".

Типичные причины отмены:

  • Нарушение требований к сканкопиям документов: не принадлежат заявителю; черно-белые или не с оригинала; плохое качество (обрезанные даты, записи); отсутствует титульная страница; нарушена хронология.
  • Нарушение правил оформления трудовой книжки: отсутствует подпись владельца или печать; нет записи об изменении ФИО.
  • Ошибки в форме обращения.

Какими бывают статусы обращения:

  • "Выполнено" — обращение успешно обработано, данные обновлены.
  • "Отменено исполнение" — выявлены ошибки, обращение не принято (детали можно увидеть в поле "Уведомление").
  • Другие статусы — "обращение еще рассматривается".

Алла Кононюк назвала основные проблемы, которые могут возникнуть при оцифровке трудовых книжек:

  • документы не принадлежат заявителю;
  • черно-белые или сняты не с оригинала;
  • плохое качество: обрезанные даты, записи, отсутствует титульная страница;
  • нарушена хронология записей;
  • ошибки в форме обращения;
  • нарушения в оформлении трудовой книжки (отсутствуют подпись владельца или печать, нет записи об изменении фамилии, имени или отчества).

"Результаты обработки обращений типа "Сведения о трудовых отношениях работника" работодатель должен доводить до сведения работников. Ведь незасчитанные периоды будут влиять на размер и право на пенсию", — подчеркнула Алла Кононюк.

Чтобы исправить ошибки, надо:

  • создать новое обращение на портале Пенсионного фонда;
  • загрузить исправленные копии документов;
  • при необходимости — предоставить дополнительные доказательства стажа: справки, выписки из приказов, лицевые счета, сведения о зарплате и тому подобное.

Напомним, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн.

А в мае мы рассказывали об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.