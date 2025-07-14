Деякі періоди не зарахують у страховий стаж для пенсії: пояснення ПФУ

До завершення терміну оцифрування трудових книжок залишилося менш як рік, тож Пенсійний фонд України закликає не зволікати з поданням документів.

Related video

Подати трудову книжку на оцифрування можуть як роботодавці, так і самі працівники через портал Пенсійного фонду України. Але трапляються і відмови в обробці звернення при оцифруванні трудової книжки, попереджає заступниця начальника відділу формування електронних трудових книжок Головного управління ПФУ у Вінницькій області Алла Кононюк.

Невраховані періоди роботи можуть вплинути на пенсію, тому працівникам варто своєчасно перевірити дані й за потреби подати оновлені документи на порталі ПФУ.

Як перевірити статус звернення:

Роботодавець може це зробити у кабінеті страхувальника на вебпорталі Пенсійного фонду, в розділі "Відомості про трудові відносини".

Застрахована особа – в особистому кабінеті на вебпорталі у розділі "Мої звернення".

Типові причини скасування:

Порушення вимог до сканкопій документів: не належать заявнику; чорно-білі або не з оригіналу; погана якість (обрізані дати, записи); відсутня титульна сторінка; порушена хронологія.

Порушення правил оформлення трудової книжки: відсутній підпис власника чи печатка; немає запису про зміну ПІБ.

Помилки у формі звернення.

Якими бувають статуси звернення:

"Виконано" – звернення успішно оброблене, дані оновлено.

"Скасовано виконання" – виявлено помилки, звернення не прийнято (деталі можна побачити в полі "Повідомлення").

Інші статуси – "звернення ще розглядається".

Алла Кононюк назвала основні проблеми, які можуть виникнути при оцифруванні трудових книжок:

документи не належать заявнику;

чорно-білі або зняті не з оригіналу;

погана якість: обрізані дати, записи, відсутня титульна сторінка;

порушена хронологія записів;

помилки у формі звернення;

порушення в оформленні трудової книжки (відсутні підпис власника чи печатка, немає запису про зміну прізвища, імені чи по батькові).

"Результати опрацювання звернень типу «Відомості про трудові відносини робітника» роботодавець повинен доводити до відома працівників. Адже незараховані періоди впливатимуть на розмір і право на пенсію", – наголосила Алла Кононюк.

Щоб виправити помилки, треба:

створити нове звернення на порталі Пенсійного фонду;

завантажити виправлені копії документів;

за потреби — надати додаткові докази стажу: довідки, витяги з наказів, особові рахунки, відомості про зарплату тощо.

Нагадаємо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн.

А у травні ми розповідали про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.