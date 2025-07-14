Военнослужащий, ветеран войны и УБД: какие льготы положены для каждого из статусов

В Украине существует несколько официальных статусов, определяющих правовую защиту лиц, связанных с военной службой. Это "военнослужащий", "участник боевых действий" (УБД) и "ветеран войны".

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Каждый из них имеет свои особенности, основания для получения и набора льгот, гарантированных законом. Об этом сообщает Винницкий областной ТЦК и СП.

Военнослужащие — это те, кто сейчас проходит службу в Вооруженных Силах Украины или других военных формированиях (Национальная гвардия, ГНСУ, СБУ и т.д.).

Статус действует только во время службы.

Военные получают зарплату, форму, питание, пользуются медицинским обслуживанием, имеют право на страхование, отпуска, премии, боевые надбавки и компенсацию аренды жилья.

Участник боевых действий (УБД) — лицо, непосредственно участвовавшее в боевых действиях и имеющее подтверждающие документы.

Этот статус могут получить не только военные, но и добровольцы, члены терробороны, спасатели, полицейские и медики, действовавшие в зоне боевых действий. Его присваивают по отдельному приказу после проверки всех документов.

Льготы включают в себя бесплатный проезд (кроме авиа), до 75% скидки на коммунальные услуги, первоочередное обеспечение жильем и медобслуживанием, льготное обучение для себя и детей, право на землю и налоговые скидки.

Ветераны войны — это общая категория, которая охватывает три подгруппы: участников боевых действий, инвалидов войны и участников войны (лиц, которые не воевали, но участвовали в тыловом обеспечении).

Льготы зависят от конкретной подкатегории. У лиц с инвалидностью вследствие войны есть расширенные социальные гарантии: дополнительные выплаты, медицинские программы и реабилитация. Участники войны получают, например, скидку 25% на оплату коммунальных услуг.

Напомним, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при условии наличия стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Также сообщалось, что в 2025 году участники боевых действий смогут получить ряд льгот, в частности скидки на коммунальные и жилищные услуги.