Військовослужбовець, ветеран війни та УБС: які пільги передбачені для кожного зі статусів

В Україні існує кілька офіційних статусів, що визначають правовий захист осіб, пов'язаних із військовою службою. Це "військовослужбовець", "учасник бойових дій" (УБД) і "ветеран війни".

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Кожен із них має свої особливості, підстави для отримання та набору пільг, гарантованих законом. Про це повідомляє Вінницький обласний ТЦК і СП.

Військовослужбовці — це ті, хто зараз проходить службу у Збройних Силах України або інших військових формуваннях (Національна гвардія, ДПСУ, СБУ тощо).

Статус діє тільки під час служби.

Військові отримують зарплату, форму, харчування, користуються медичним обслуговуванням, мають право на страхування, відпустки, премії, бойові надбавки та компенсацію оренди житла.

Учасник бойових дій (УБД) — особа, яка безпосередньо брала участь у бойових діях і має підтверджувальні документи.

Цей статус можуть отримати не тільки військові, а й добровольці, члени тероборони, рятувальники, поліцейські та медики, які діяли в зоні бойових дій. Його присвоюють за окремим наказом після перевірки всіх документів.

Пільги включають у себе безкоштовний проїзд (крім авіа), до 75% знижки на комунальні послуги, першочергове забезпечення житлом і медобслуговуванням, пільгове навчання для себе і дітей, право на землю і податкові знижки.

Ветерани війни — це загальна категорія, яка охоплює три підгрупи: учасників бойових дій, інвалідів війни та учасників війни (осіб, які не воювали, але брали участь у тиловому забезпеченні).

Пільги залежать від конкретної підкатегорії. В осіб з інвалідністю внаслідок війни є розширені соціальні гарантії: додаткові виплати, медичні програми та реабілітація. Учасники війни отримують, наприклад, знижку 25% на оплату комунальних послуг.

Нагадаємо, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років для чоловіків і 50 років для жінок, за умови наявності стажу не менше ніж 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Також повідомлялося, що 2025 року учасники бойових дій зможуть отримати низку пільг, зокрема знижки на комунальні та житлові послуги.