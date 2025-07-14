Земля в Украине рекордно подорожала: сколько просят за гектар (инфографика)

С момента открытия рынка земли в Украине в июле 2021 года цена одного гектара сельхозугодий выросла на 60% — в среднем до 60,7 тыс. грн.

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За это время было заключено почти 340 тысяч сделок купли-продажи на сумму 30,4 млрд грн, а общая площадь проданной земли составила более 636 тыс. гектаров. Об этом сообщает "Опендатабот", подводя итоги четырех лет работы рынка.

Первые месяцы работы рынка сопровождались ажиотажем: только в июле 2021 года было совершено более 2 тыс. сделок, а цена за гектар доходила до 95,7 тыс. грн. Однако вскоре спрос начал снижаться, и к декабрю 2021 года средняя стоимость упала до 33,7 тыс. грн.

Начавшаяся в 2022 году полномасштабная война почти полностью остановила рынок — в мае было зафиксировано лишь 323 сделки. Восстановление началось летом того же года, но активность оставалась в разы ниже, чем ранее. Новый импульс рынок получил в 2024 году, когда сделки стали доступны и для юридических лиц, однако бурного роста не произошло — аналитики связывают это с ограничениями для компаний с иностранными владельцами.

Тем не менее, уже с марта 2024 года число сделок превысило 9 тыс. в месяц, а ежемесячный оборот превысил 1 млрд грн. Средняя цена за гектар колебалась в пределах 43–52 тыс. грн. В первом полугодии 2025 года количество сделок выросло на 13% по сравнению с первыми месяцами работы рынка, а общая сумма выросла почти втрое — с 2,85 млрд до 8,22 млрд грн.

Стоимость гектара земли в Украине рекордно взлетела

Наиболее дорогая земля сейчас в Ивано-Франковской области — 126,6 тыс. грн за гектар, следом идут Львовская (118,3 тыс.), Киевская (89,4 тыс.) и Тернопольская (86,9 тыс.) области. Среди прифронтовых регионов лидирует Днепропетровщина — 73,9 тыс. грн за гектар.

Самые низкие цены — в Запорожской (38,3 тыс.), Херсонской (39,1 тыс.) и Черниговской (41,1 тыс.) областях. Больше всего сделок в этом году зафиксировано в Полтавской и Винницкой областях — по 5,4 тыс., а также в Киевской — 4,7 тыс. сделок.

Напомним, ФЛП в Украине с 1 августа получат новые ограничения по РРО.

Как писал Фокус, в Украине будут повышать налоги для граждан и ФЛП.