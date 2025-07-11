Большие штрафы: ФЛП в Украине с 1 августа получат новые ограничения по РРО

Физических лиц-предпринимателей будут штрафовать в полной мере за нарушение правил применения кассовых аппаратов. Суммы штрафов доходят до 150% от стоимости товаров или услуг.

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Физические лица-предприниматели в Украине с 1 августа 2025 года получат штрафы в полном размере за нарушение правил применения регистраторов расчетных операций (РРО). Об этом сообщила украинская Налоговая служба.

По данным налоговиков, с 1 августа закончится переходный период, во время которого действовал уменьшенный размер штрафов за нарушение правил использования РРО.

Штрафы за неприменение РРО и невыдачу чеков будут взиматься в следующем объеме:

100% от стоимости товаров (работ, услуг) при первом нарушении;

150% от стоимости при каждом последующем нарушении.

В 2023 году после возобновления права контролирующих органов на штрафы, власти временно уменьшили их размер до 25% и 50%. Это решение поясняли адаптацией бизнеса к новым условиям.

"Смягчения утратят силу и штрафы за неприменение РРО и невыдачу чеков снова будут взиматься в полном объеме", — предупредили в налоговой.

Госслужба призывает бизнесменов соблюдать правила расчетов в сфере торговли, общественного питания и услуг.

Нужно использовать только зарегистрированные РРО или расчетные книги, производить расчеты на полную цену товаров или услуг, а также давать покупателям соответствующие расчетные документы в бумажной или электронной формах.

Кассовые аппараты в Украине — обязательные для ФЛП

Закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП начал действовать 1 января 2021 года. Верховная Рада продлила переходный период действия закона на год из-за волн протестов и влияния пандемии коронавируса.

В начале полномасштабного российского вторжения власти запретили штрафовать предпринимателей за неиспользование РРО, кроме продаж подакцизных товаров.

Верховная Рада позже приняла законопроект №8401 и отменила данный мораторий. Украинский бизнес обязали использовать РРО с 1 октября 2023 года.

Напомним, украинские автозаправки с 1 марта должны были ввести новые требования к РРО. Нормативные акты от органов власти на тот момент не утвердили, что угрожало временным прекращением их работы.

В Раде ранее требовали, чтобы РРО применяли ко всем без исключения продажам, включая табачные киоски.