Великі штрафи: ФОП в Україні з 1 серпня отримають нові обмеження щодо РРО

Фізичних осіб-підприємців штрафуватимуть повною мірою за порушення правил застосування касових апаратів. Суми штрафів доходять до 150% від вартості товарів або послуг.

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Фізичні особи-підприємці в Україні з 1 серпня 2025 року отримають штрафи в повному розмірі за порушення правил застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Про це повідомила українська Податкова служба.

За даними податківців, з 1 серпня закінчиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил використання РРО.

Штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків стягуватимуться в такому обсязі:

100% від вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;

150% від вартості при кожному наступному порушенні.

У 2023 році після відновлення права контролюючих органів на штрафи, влада тимчасово зменшила їхній розмір до 25% і 50%. Це рішення пояснювали адаптацією бізнесу до нових умов.

"Пом'якшення втратять чинність і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться в повному обсязі", — попередили в податковій.

Держслужба закликає бізнесменів дотримуватися правил розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Потрібно використовувати тільки зареєстровані РРО або розрахункові книжки, проводити розрахунки на повну ціну товарів або послуг, а також давати покупцям відповідні розрахункові документи в паперовій або електронній формах.

Касові апарати в Україні — обов'язкові для ФОПів

Закон про обов'язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП почав діяти 1 січня 2021 року. Верховна Рада продовжила перехідний період дії закону на рік через хвилі протестів і вплив пандемії коронавірусу.

На початку повномасштабного російського вторгнення влада заборонила штрафувати підприємців за невикористання РРО, крім продажів підакцизних товарів.

Верховна Рада пізніше ухвалила законопроєкт №8401 і скасувала цей мораторій. Український бізнес зобов'язали використовувати РРО з 1 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, українські автозаправки з 1 березня мали запровадити нові вимоги до РРО. Нормативні акти від органів влади на той момент не затвердили, що загрожувало тимчасовим припиненням їхньої роботи.

У Раді раніше вимагали, щоб РРО застосовували до всіх без винятку продажів, включно з тютюновими кіосками.