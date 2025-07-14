Земля в Україні рекордно подорожчала: скільки просять за гектар (інфографіка)

З моменту відкриття ринку землі в Україні в липні 2021 року ціна одного гектара сільгоспугідь зросла на 60% — у середньому до 60,7 тис. грн.

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За цей час було укладено майже 340 тисяч угод купівлі-продажу на суму 30,4 млрд грн, а загальна площа проданої землі склала понад 636 тис. гектарів. Про це повідомляє "Опендатабот", підбиваючи підсумки чотирьох років роботи ринку.

Перші місяці роботи ринку супроводжувалися ажіотажем: тільки в липні 2021 року було здійснено понад 2 тис. угод, а ціна за гектар доходила до 95,7 тис. грн. Однак незабаром попит почав знижуватися, і до грудня 2021 року середня вартість впала до 33,7 тис. грн.

Повномасштабна війна, що почалася 2022 року, майже повністю зупинила ринок — у травні було зафіксовано лише 323 угоди. Відновлення почалося влітку того ж року, але активність залишалася в рази нижчою, ніж раніше. Нового імпульсу ринок набув 2024 року, коли угоди стали доступними і для юридичних осіб, проте бурхливого зростання не відбулося — аналітики пов'язують це з обмеженнями для компаній з іноземними власниками.

Проте вже з березня 2024 року кількість угод перевищила 9 тис. на місяць, а щомісячний оборот перевищив 1 млрд грн. Середня ціна за гектар коливалася в межах 43-52 тис. грн. У першому півріччі 2025 року кількість угод зросла на 13% порівняно з першими місяцями роботи ринку, а загальна сума зросла майже втричі — з 2,85 млрд до 8,22 млрд грн.

Вартість гектара землі в Україні рекордно злетіла

Найдорожча земля зараз в Івано-Франківській області — 126,6 тис. грн за гектар, слідом ідуть Львівська (118,3 тис.), Київська (89,4 тис.) і Тернопільська (86,9 тис.) області. Серед прифронтових регіонів лідирує Дніпропетровщина — 73,9 тис. грн за гектар.

Найнижчі ціни — у Запорізькій (38,3 тис.), Херсонській (39,1 тис.) і Чернігівській (41,1 тис.) областях. Найбільше угод цього року зафіксовано в Полтавській і Вінницькій областях — по 5,4 тис., а також у Київській — 4,7 тис. угод.

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